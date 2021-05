Michel Drucker : gros malaise, ce dîner avec une grande star américaine a été catastrophique

Personne ne pensait que Michel Drucker allait faire autant de déclarations après les opérations très difficiles qu’il a pu vivre. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 aura été particulièrement éprouvante pour l’animateur de France 2. Certains téléspectateurs pensaient même qu’ils n’allaient jamais pouvoir retrouver l’émission de Vivement Dimanche, ce rendez-vous incontournable de la télévision française.

Michel Drucker pensait même, de son propre aveu, qu’il allait pouvoir y laisser sa vie à un moment donné. Dans une récente interview, il a récemment déclaré que s’il devait avoir de graves séquelles après son opération, il préférait être plutôt « débranché » pour ne pas avoir à subir une vie qu’il ne souhaitait pas, mais sans doute aussi pour ne pas effrayer ses proches.

Michel Drucker se confie en interview sur son passé d’animateur…

Avec plusieurs décennies de carrière, on peut dire que Michel Drucker a de quoi faire parler de lui, avec des anecdotes toujours plus incroyables les unes que les autres. On sait par exemple que l’animateur était assez proche de certains grands chanteurs français, comme par exemple Johnny Hallyday. Tout le monde se souvient des images assez bouleversantes de l’animateur que l’on avait pu découvrir récemment ému aux larmes.

Mais dernièrement, c’est dans l’émission d’Europe 1 animée par Philippe Vandel que Michel Drucker a pu se confier sur son hospitalisation, avec notamment les soutiens qu’il a pu recevoir contre toute attente. Alors qu’il était au plus mal, Michel Drucker a en effet pu être soutenu par le président de la république en personne, Emmanuel Macron. Ce dernier aurait en effet envoyé un message de soutien à Michel Drucker, tout comme sa compagne Brigitte Macron.

Il faut dire qu’avec une hospitalisation qui aurait eu lieu dans un lieu où travaille l’enfant de Brigitte Macron, l’information a forcément pu circuler, même si Michel Drucker est entré dans l’hôpital sous un faux nom, comme on a pu le découvrir encore très récemment. Mais Michel Drucker a également pu côtoyer par le passé d’autres personnalités, et notamment des grands stars américaines.

En revanche, il a pu parfois être assez mal à l’aise ou maladroit, et il a pu le démontrer contre toute attente dans la dernière interview que l’on a pu voir de Michel Drucker dans l’émission C à vous.

Michel Drucker en conflit avec cette grande star américaine ? Il balance tout…

C’est donc sur le plateau de l’émission C à vous que Michel Drucker a pu décider de prendre la parole. Et on peut dire qu’il n’a pas toujours été très tendre avec les personnalités internationales, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

En effet, Michel Drucker s’est souvenu d’un dîner où il s’est retrouvé tout juste à côté de la chanteuse Whitney Houston, alors que celle-ci avait été assez choquée par l’attitude de Serge Gainsbourg sur une ancienne émission de télévision. Le chanteur français avait fait une déclaration assez choquante et la star américaine avait montré sa grande surprise.

C’est quelque temps plus tard que Michel Drucker s’est retrouvé auprès de Whitney Houston dans un grand dîner, où il aurait essayé de l’esquiver pour ne pas la confronter. Mais au bout d’un certain temps, gêné par la situation, Michel Drucker a décidé de la confronter, et finalement, ce serait même la chanteuse qui aurait brisé la glace.