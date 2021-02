Michel Drucker : il a changé d’identité pour ne pas qu’on le reconnaisse, il balance tout !

Depuis maintenant plusieurs mois, les téléspectateurs de France 2 n’en peuvent plus d’attendre : ils veulent absolument pouvoir voir par tous les moyens le présentateur de Vivement dimanche, Michel Drucker, revenir à l’antenne.

En effet, ce dernier réalise habituellement de très gros cartons d’audience et on imagine bien que celui-ci devrait faire de nouveau un score assez incroyable quand on pourra de nouveau le voir à l’antenne.

Mais en attendant, c’est dans les médias qu’il fait son grand retour : il accorde de nouveau de grandes interviews à la presse people qui ne fait qu’en redemander !

Michel Drucker raconte tout son calvaire, il a été obligé de changer d'identité pour son opération grave !

Bien que pendant des semaines, l’état de santé de Michel Drucker, l’animateur de France 2, ait été très inquiétant, on ne pensait pas que celui-ci pourrait revenir à l’antenne un jour ou tout simplement répondre à des interviews comme on peut le voir en ce moment même.

On a en effet pu apprendre des informations exclusives concernant son état de santé ainsi que sur les conditions de son hospitalisation qui semblent avoir été pour le moins assez catastrophiques comme vous allez pouvoir le découvrir.

En effet, c’est dans les colonnes du journal belge Ciné Télé Revue que Michel Drucker, l’animateur de Vivement dimanche sur France 2, s’est exprimé. On a donc eu l’occasion de découvrir que ce dernier aurait donc été hospitalisé à l’hôpital Georges Pompidou dans la plus grande des discrétion il y a maintenant de cela plusieurs mois.

A l’époque, alors que nous connaissions tout juste les débuts de la crise sanitaire du coronavirus avec des cas fréquents chez des personnalités françaises, de nombreux téléspectateurs auraient pu penser que l’animateur aurait été victime de la COVID19.

Mais comme il le précise dans son entretien, ce n’est pas du tout le cas, et il ne voulait d’ailleurs pas que cela porte à confusion : il a donc choisi d’utiliser les grands moyens et pas des moindres. Michel Drucker est prêt à tout pour se protéger, et ce dernier a donc décidé de se faire hospitaliser en utilisant un tout autre nom. Une opération rendue possible exceptionnellement et qui a pu permettre à l’animateur de Vivement dimanche de voir de nombreuses informations fuiter sur les réseaux sociaux.

Michel Drucker : comment les antibiotiques lui ont permis de continuer à vivre plus sereinement ?

Pendant un mois, Michel Drucker a vécu un véritable cauchemar comme il a pu le raconter par ailleurs dans divers entretiens ici et là dans les médias. Il faut dire que l’animateur était tout d’abord venu à l’hôpital pour une simple bactérie dentaire mal soignée. Malheureusement, celle-ci s’est très rapidement propagée sur tout son organisme, et les conséquences ont été véritablement catastrophiques.

En effet, selon son témoignage dans les dernières interviews qu’il a accordées, Michel Drucker aurait perdu une dizaine de kilos en un temps record : des nouvelles qui ont été peu rassurantes pour les fans qui s’attendaient à le voir plus tôt de retour à l’antenne de France 2.

Toutefois, nous avons pu voir que Michel Drucker était bel et bien présent à la dernière conférence de presse de France Télévisions, et depuis ce jour les téléspectateurs les plus fidèles de l’émission ont tendance à penser que son retour à l’antenne devrait donc se faire très bientôt !