Michel Drucker : il est prêt à tout pour faire son grand retour à l’antenne, et même à se faire vacciner s’il le faut !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même après toutes ces années, l’animateur de France 2 Michel Drucker n’a jamais suscité autant d’intérêt ! En effet, en cette crise sanitaire du coronavirus, tout le monde attend son grand retour à la télévision sur son fameux canapé rouge !

Michel Drucker : absent du petit écran, les pires rumeurs ont circulé à son sujet pendant son absence !

Si le retour de Michel Drucker devait tout d’abord se faire à la rentrée 2020 après des vacances bien reposantes, les téléspectateurs fidèles de France 2 ont été particulièrement nombreux à demander des explications sur l’état de santé de Michel Drucker. En effet, cet animateur mythique de la télévision française doit encore présenter son émission Vivement dimanche, qui faisait encore il y a tout juste quelques mois un gros carton d’audience chaque semaine.

Michel Drucker, c'est un peu notre Zelig à nous …😎 pic.twitter.com/TLGg3WEhxQ — Jérôme Wybon (@JeromeWybon) January 3, 2021

Il faut dire que le concept de Michel Drucker est très pertinent pour le grand public qui peut découvrir les plus grands artistes de la scène internationale dans un cadre très intimiste, que seul Michel Drucker sait installer aujourd’hui. Mais depuis le mois de septembre, tout le monde a remarqué que Michel Drucker était absent de l’antenne, et on a pu lire alors des rumeurs affreuses sur son sujet : d’abord malade, puis décédé selon d’autres médias, on a pu tout lire à son sujet en l’espace de quelques mois seulement.

Et pourtant, Michel Drucker est aujourd’hui bien prêt à faire son grand retour sur France 2, dans son émission Vivement dimanche, dès que les conditions sanitaires lui permettront de revenir dans la plus grande tranquillité et sans prendre aucun risque !

Michel Drucker : "j'espère être de retour sur France Télévisions au printemps" "Je vais beaucoup mieux, je suis encore en rééducation pour un mois" "je ne pense qu'à revenir" "j'espère arriver en pente douce au Studio Gabriel" dit le présentateur. #micheldrucker @LePoint pic.twitter.com/khuufzMJs7 — Olivier Ubertalli (@oubertalli) January 5, 2021

Michel Drucker : va-t-il se faire vacciner contre le coronavirus avant de revenir à l’antenne de France 2 ?

C’est hier, le mardi 5 janvier, que l’on a enfin pu revoir l’animateur Michel Drucker faire une apparition médiatique ! En effet, lors de la conférence de presse de France Télévisions, Michel Drucker était bel et bien présent, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’à 78 ans, l’homme tient encore une forme olympique. Il a pourtant subi une grave opération du coeur il y a tout juste quelques semaines, et certaines mauvaises langues pensaient à tort qu’il n’allait pas pouvoir s’en sortir !

Bien qu’il soit encore en réeducation pour un petit mois, Michel Drucker ne cache pas que sa vie a été assez compliquée à vivre ces derniers mois. Ayant failli mourir, Michel Drucker a même failli être amputé : une histoire tragique qui se termine plutôt bien ! C’est lors de cette conférence de presse que Michel Drucker a parlé de son futur retour à l’antenne.

Conf presse ⁦@Francetele⁩ Michel Drucker en ligne : « j’ai encore 1 mois de rééducation. Je ne pense qu’à revenir. Je vais être de retour au printemps, vacciné j’espère » pic.twitter.com/68jJ24xyzS — Laurent Marsick (@lmarsick) January 5, 2021

Comme il a pu l’évoquer, il espère en effet revenir pour le printemps, après avoir été vacciné et sans devoir porter de masque ! Bien que pour le moment, rien ne peut être sûr à ce sujet, les téléspectateurs ont été ravis d’avoir des nouvelles du principal intéressé, car encore après toutes ces longues années, Michel Drucker fait encore partie des personnalités les plus appréciées des français : ce n’est sans doute pas un hasard s’il est toujours à l’antenne de France 2 après toutes ces nombreuses années. Mais on ne peut qu’espérer que cela ne sera pas la dernière pour cet animateur français qui a fait les beaux jours de France 2 !