Michel Drucker opéré du coeur : son retour à la télé n’est pas pour tout de suite !

Il y a quelques semaines, le monde de la télévision a subi une grosse frayeur. L’un des plus anciens journalistes encore en exercice a dû se faire opérer. Il s’agit de Michel Drucker. Comme on pourrait s’y attendre, son état de santé a inquiété un grand nombre de personnes. L’opération s’est finalement bien passée et Michel retrouve peu à peu sa vie d’avant. Cependant, il ne reviendra pas derrière l’écran à la date initialement prévue… explication !

Prévenir vaut mieux que guérir…

Michel Drucker est un homme emblématique du monde de la télévision. A 78 ans, il a cumulé un nombre de postes assez impressionnant. Il a débuté sa carrière dans le journalisme en 1964 puis après il a été animateur radio et télé. Il a fini par devenir un producteur d’émission télé. Cela fait donc plus de 50 ans qu’il se dévoue en présentant des programmes de variétés. L’émission culte que présentait Michel avant son opération se nomme « Vivement dimanche ».

Pour rappel, le présentateur a subi une opération chirurgicale il y a quelques semaines. Le drame a surgi au cours de ses vacances d’été dans les Alpilles. Au cours d’une promenade à vélo, Michel Drucker s’est senti mal. Il a été pris de court par un essoufflement intense et inhabituel. Très vite il s’est rendu à l’hôpital pour faire une batterie de tests. Les résultats ont démontré que ses artères coronaires étaient bouchées. L’intervention chirurgicale a donc servi à déboucher les artères en question.

Une rentrée repoussée pour plus tard

Le samedi 26 Septembre 2020, Michel Drucker était sur une table d’opération. L’opération chirurgicale s’est bien déroulée et le présentateur s’est tiré d’affaire. Une fois ses artères coronaires débouchées, l’animateur devrait s’en remettre peu à peu. A ce jour, il se porte super bien et sa santé n’est plus en danger. Néanmoins, Michel Drucker a préféré ne pas reprendre l’antenne de sitôt. Une décision émanant du journaliste pour une bonne raison.

Même si l’opération a été un grand succès, l’animateur français préfère ne prendre aucun risque. Ainsi donc, il se donne plus de temps pour se relaxer. Cela lui permettra de mieux récupérer afin de revenir plus en forme qu’auparavant. La reprise de l’émission « Vivement Dimanche » ne sera donc pas pour le 18 octobre 2020. Ainsi, en lieu et place de nouveaux épisodes, France Télévisions rediffusera d’anciens épisodes. Il en sera ainsi jusqu’au retour de Michel dont la date n’est pas encore connue.

Une décision acceptée par la direction de la chaîne

La décision de report de la rentrée à la télé a pour but de favoriser sa convalescence. Une décision que comprend très bien la direction de la chaîne France Télévisions. Le directeur des programmes de la chaîne a affirmé au Parisien que le célèbre présentateur devait se reposer. Il faut donc comprendre que le rétablissement total de Michel est important pour ses employeurs. Une position confortée par le message de Delphine Ernotte, la présidente du groupe.

C’est sur Twitter que la dirigeante de France Télévisions a témoigné son soutien à Michel Drucker. Dans sa publication, elle exhorte le journaliste à bien prendre soin de lui-même et que tous à la chaîne pensaient à lui. « Rendez-vous dans quelques semaines » a-t-elle conclu. Notons que l’opération subie par Michel Drucker était à titre préventif. Cette décision du docteur était pour anticiper sur les risques d’un infarctus… On va donc souhaiter un prompt rétablissement à Michel !