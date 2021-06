Michel Drucker prend la parole pour la première fois sur cette demande incroyable faite à ses dirigeants…

C’est une information assez surprenante que l’on a pu apprendre ces derniers jours de la part de Michel Drucker, où il se trouve clairement que personne n’aurait pu imaginer une telle déclaration du présentateur de Vivement Dimanche. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que Michel Drucker n’a vraiment pas froid aux yeux, et il a pu le prouver une nouvelle fois avec un message très étonnant qu’il a voulu révéler pour la toute première fois sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste sur C8. Alors que nombreux fans se faisaient une grande joie de pouvoir retrouver Michel Drucker a l’antenne, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’animateur allait pouvoir en effet être dans une situation aussi difficile et compliquée.

Néanmoins, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Michel Drucker, et il se trouve qu’il a pu clairement le prouver une nouvelle fois en répondant à de nouvelles interviews assez étonnantes sur la télévision et dans tous les médias comme la radio également. Si d’habitude, l’animateur Michel Drucker ne se confie que très peu sur sa vie privée, on peut clairement dire que depuis qu’il a pu vivre une opération du cœur qui ne s’est clairement pas passée comme prévu, cela a pu le changer à tout jamais et il n’hésite plus à dire désormais ce qu’il peut penser de tout ce qu’il souhaite, même si parfois cela peut lui attirer des ennuis.

Michel Drucker contacte la chaîne alors qu’il est au plus mal, sa demande est surprenante

Alors que Michel Drucker a pu connaître une opération du cœur très difficile et même assez insoutenable, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’animateur mythique allait pouvoir vivre un tel calvaire ces derniers mois. En effet, on a pu découvrir qu’il a pu faire une demande assez dingue à la chaîne de France 2, et cela a pu surprendre plus d’une personne.

Dans une autre interview, Michel Drucker avait pu révéler en exclusivité qu’il avait pu être présent dans un hôpital sous un faux nom, et par conséquent personne n’aurait pu imaginer qu’il se trouvait finalement à deux pas des locaux de la chaîne. Par conséquent, lorsqu’il a demandé aux patrons de France 2 de venir le voir parce qu’il était au plus mal, on imagine la surprise des deux personnes concernées, à savoir Delphine Ernotte et Stéphane Sitbon-Gomez. En effet, il leur a tout simplement demandé de venir le voir pour qu’il puisse leur dire au revoir avant de partir définitivement. Une hypothèse qui fait froid dans le dos et qui a pu surprendre les patrons de la chaîne !

Michel Drucker de retour, il revient en force avec Vivement Dimanche

Depuis que tous les problèmes assez tragiques de Michel Drucker se sont envolés, on peut clairement dire que l’animateur est bel et bien de retour pour longtemps avec sa toute nouvelle formule de Vivement Dimanche.

En effet, même si la crise sanitaire du coronavirus est en train de perdre du terrain, il se trouve que Michel Drucker a pu déclarer toutefois qu’il préférait changer complètement le plateau de son émission mythique pour pouvoir le rendre un peu plus intime : on imagine que cela va peut être perturbé certains téléspectateurs !