Michel Drucker prépare dans le plus grand secret son retour sur France 2 : découvrez les informations exclusives

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers mois auront été très éprouvants pour Michel Drucker, l’animateur mythique de Vivement Dimanche, l’émission hebdomadaire de France 2 que l’on a pu suivre pendant de nombreuses années par le passé. Mais malheureusement, l’année 2020 aura marqué un véritable tournant pour la carrière du journaliste Michel Drucker qui ne s’attendait sans doute pas à vivre une année aussi compliquée.

Si la crise sanitaire du coronavirus est passée par là, le calvaire pour Michel Drucker a été d’autant plus difficile qu’il a pu vivre une période assez compliquée pour sa santé personnelle. Pourtant, on sait que celui-ci essaye de tout faire pour prendre soin de sa santé, notamment en faisant du sport régulièrement. D’ailleurs, il n’hésite pas une seule seconde à montrer ses succès sportifs et certains sont même assez impressionnés de voir qu’il est encore et toujours aussi efficace.

Mais cela, c’était sans compter sur des problèmes de santé qui sont survenus il y a tout juste quelques mois. Et malheureusement, on a pu apprendre que l’animateur Michel Drucker, qui est encore très populaire aujourd’hui et toujours apprécié par les français, aurait très bien pu ne jamais revenir à l’antenne, alors que celui-ci était très attendu.

Michel Drucker a vécu un gros calvaire mais devrait revenir bientôt à l’antenne sur France 2

En voyant les dernières annonces concernant l’animateur mythique de France 2, nul doute que les plus fidèles téléspectateurs de la chaîne de France Télévisions vont être aux anges. En effet, c’est dans la presse et notamment dans Le Parisien, que l’on a pu apprendre très récemment que Michel Drucker devrait être de retour à l’antenne.

Si l’annonce s’avère être bel et bien réelle, alors il se trouve que la prochaine émission devrait avoir lieu à la fin du mois de mars, et plus précisément le 28 mars. On imagine que l’attente est très forte pour les téléspectateurs qui ont hâte de voir Michel Drucker de nouveau au Studio Gabriel, dans une émission qui devrait être enregistrée quelques jours avant sa diffusion.

A cette occasion, Michel Drucker et toute son équipe ont vu les choses en grand, et par conséquent l’émission devrait probablement faire un très gros score d’audience à priori.

Il faut dire que Michel Drucker n’a pas été présent à l’antenne pendant plusieurs mois maintenant, et ses fans ont vraiment hâte de pouvoir le retrouver pour une émission qui devrait être complètement dingue, c’est le moins que l’on puisse dire.

Michel Drucker va recevoir des invités exceptionnels dans des conditions assez particulières à cause de la crise

Malheureusement, la crise sanitaire du coronavirus s’est invitée sur le plateau de Vivement Dimanche, et par conséquent on ne pourra pas retrouver de public à l’occasion de cette émission. En revanche, Michel Drucker devrait bien être accompagné de plusieurs invités, et notamment d’humoristes qui devraient pouvoir l’aider dans l’animation de ce retour hors norme.

On imagine en effet que Michel Drucker pourrait être un peu plus fatigué, car il n’a pas pu animer l’émission de Vivement Dimanche pendant plusieurs mois. En attendant, le rendez-vous est pris pour en savoir plus !