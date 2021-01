Michel Drucker : il révèle la manière inattendue dont il s’est marié à Las Vegas avec la femme de sa vie !

Parfois, pas besoin de trop réfléchir pour se dire oui, et ça, Michel Drucker l’a bien compris. En effet, il semblerait que son mariage avec sa femme se soit passé sur un coup de tête, lors de leur passage à Las Vegas. Les amoureux avaient en plus gardé cela secret dans le temps…

Michel Drucker raconte son mariage sur un coup de tête

Cela fait 50 ans que Michel Drucker et son épouse Dany Saval sont ensemble. Le couple a officialisé les choses par un mariage qui s’est déroulé le 28 juillet 1973 dans le plus grand secret.

Aujourd’hui âgé de 78 ans, Michel Drucker qui est en passant, l’un des plus grands présentateurs français avec un palmarès impressionnant, est revenu sur ce fait. Notons qu’il y a seulement quelques jours le 26 septembre 2020, Michel Drucker a subi une opération du cœur qui s’est bien déroulé.

Pour en revenir à son mariage, le présentateur a révélé à Laurent Ruquier, alors qu’il participait à son émission On n’est pas couché en novembre 2016, la façon dont sa femme et lui s’étaient dit oui.

« Je me suis marié à Las Vegas et ma mère l’a découvert un an plus tard. Je pensais que le mariage était moins douloureux là-bas. Et je me disais que si on voulait divorcer, le lendemain on irait à Reno pour divorcer immédiatement. On a fait ça comme une boutade parce que la chambre d’hôtel n’était pas prête. On s’est demandé ce qu’on allait faire et j’ai dit : ‘On va se marier’ »

Dans un autre entretien, l’animateur de Vivement dimanche a avoué qu’après le mariage, il n’a pas voulu l’annoncer à sa famille, et a donc caché la nouvelle. En effet, sa nouvelle épouse Dany Saval, était alors une femme divorcée qui avait d’ailleurs une fille d’une précédente union. De plus, elle n’était pas de la même confession religieuse que Michel Drucker, qui est juif. Ce dernier avait donc craint la réaction de ses parents.

Une histoire d’amour qui a traversé le temps

Malgré ce début assez chaotique, Michel Drucker et son épouse Dany Saval sont toujours mariés. Tout n’a pas été un long fleuve tranquille pour le couple, qui a tenu jusque-là. D’ailleurs on se souvient encore de la relation de 2 ans entre 2004 et 2006, qu’a eu l’animateur avec une écrivaine, qui a d’ailleurs fini par le traduire en justice.

Les épreuves n’ont pas dissolu le couple, et Michel Drucker reconnaît la place de sa femme dans sa vie : « Cela fait quarante-deux ans qu’elle est dans ma vie et je n’aurais jamais fait ce chemin sans une partenaire comme Dany. Dans toutes les longues carrières, il y a toujours quelqu’un dans l’ombre. C’est Claude François qui me l’a présentée et elle a été une énorme star bien avant moi. (…) Elle s’occupe de tout, car je suis incapable de gérer autre chose que mon métier. (…) Dany m’a aidé à devenir adulte. »

Il faut savoir que lorsque Michel Drucker et sa femme se sont rencontrés, cette dernière était encore en couple avec le père de sa fille. La belle dame avait bien fait chavirer des cœurs, puisqu’elle était courtisée non seulement par Michel Drucker, mais également par le célèbre chanteur Claude François, grâce à qui les amoureux se sont rencontrés.

Finalement, le cœur de Dany Saval a choisi Michel Drucker. Si le couple n’a jamais pu avoir d’enfant biologique, ils ont fini par adopter une jeune fille âgée de 16 ans, qui fût l’une des rescapées des massacres des Khmers rouges au Cambodge.

Interviewé pour connaître la raison pour laquelle le couple n’a jamais eu d’enfant biologique, Michel Drucker a été franc, et a révélé qu’il y avait de grands risques pour sa femme, si jamais elle retombait enceinte après sa 1ère fille. D’ailleurs, cette dernière prénommée Stéphanie et qui a 54 ans aujourd’hui, serait née dans une situation difficile.

Michel Drucker et sa femme ont donc préféré ne pas prendre de risque. Actuellement en convalescence à cause de sa récente opération, la rentrée télévisuelle de l’animateur sur France 2 a été reportée. On lui souhaite un bon rétablissement !