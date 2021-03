Michel Drucker : son retour à la télé est très attendu, il se confie sur ses angoisses face à cet évènement !

Michel Drucker est absent de la télévision depuis de longs mois, les fans ont donc une vive impatience puisqu’ils pourront le retrouver le 24 mars prochain grâce à un nouveau numéro. Il faut noter que le présentateur est passé par une période assez difficile puisqu’il a subi une opération très importante. Toutefois, il peut compter sur le soutien des téléspectateurs qui seront sans doute nombreux devant leur télévision afin de suivre son retour. En effet, c’est un présentateur très apprécié.

Michel Drucker devra aussi respecter les règles sanitaires

Après un triple pontage coronarien, Michel Drucker semble être en forme et son état de santé lui permet de reprendre les plateaux de tournage. Plusieurs mois de repos ont forcément été nécessaires pour qu’il puisse retrouver la santé. Toutefois, s’il avait souhaité reprendre le chemin du tournage plus rapidement, le présentateur a été contraint de suivre les recommandations de son médecin comme peut le préciser l’article de Public qui traite de ce sujet.

"Vivement dimanche" : on connaît la date du grand retour de Michel Drucker https://t.co/MuO7J4znvy pic.twitter.com/yfEbMnTtb9 — Paris Match (@ParisMatch) February 26, 2021

De plus, le retour à la télévision sera accompagné de quelques restrictions à cause de la crise sanitaire qui est toujours au rendez-vous .

. Les déclarations du Parisien nous apprennent qu’il sera de retour le 24 mars prochain avec notamment quatre personnes sur le canapé.

Ce sera le quota à respecter à cause des règles sanitaires qui sont toujours en vigueur, il faut sans doute une distanciation sociale.

De plus, ce n’est pas surprenant que des mesures supplémentaires soient prises notamment pour protéger Michel Drucker puisqu’il a toujours une santé fragile apparemment. Le retour est donc très attendu par les fans et sans doute le présentateur qui a pu partager ses angoisses à ce sujet. En effet, Michel Drucker a peur de « se casser la figure » et ses médecins ont tendance à le prendre pour un extraterrestre, car il faut dans la plupart des cas près d’une année pour se remettre d’une opération aussi importante.

Cela montre que la santé de Michel Drucker est tout de même assez forte puisque le repos n’a pas été aussi long. Il lui aura fallu quelques mois seulement pour qu’il puisse renouer avec son travail. Toutefois, les fans peuvent s’attendre à un petit discours par exemple, car il a été absent assez longtemps. La chaîne avait toutefois décidé de ne pas le remplacer pour cette émission.

« Comment vous me trouvez? Pas trop mal, non, pour un gars qui était en morceaux et qui ne devait plus revenir à l'antenne? » Dans les coulisses du grand retour de #MichelDrucker #VivementDimanche #France2 https://t.co/fwopHuxy45 — michaël zoltobroda (@MichaelZolto) March 3, 2021

Michel Drucker ne préfère pas penser à ce qu’il pourra dire

Le 22 mars prochain, il pourra revenir dans le monde de la télévision et il a une idée de ce qu’il pourrait dire lorsqu’il se retrouvera à l’antenne. Toutefois, nous comprenons que ce moment peut être une source de stress et d’angoisse. Il ne préfère donc pas penser à cela, car, « avec l’émotion, je vais tout oublier. Il y a deux mois, j’étais encore au ralenti ». Selon les informations partagées par Closer Mag, Michel Drucker retrouvera les plateaux le 24 mars prochain pour enregistrer Vivement Dimanche, mais les fans pourront découvrir le visage du présentateur quatre jours plus tard.

En ce qui concerne son physique, vous ne devriez pas le voir avant son retour à la télévision. En effet, il a pu se confier dans les colonnes du Parisien et vous pouvez retrouver son témoignage depuis le 4 mars dans les kiosques. Il doit également suivre encore trois semaines de rééducation pour être certain d’être en forme pour son retour à la télévision. De ce fait, il ne souhaite pas apparaître diminué dans la presse avant cette date très importante, car certaines personnes pourraient alors penser qu’il a « dérouillé ».