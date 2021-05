Michel Drucker : un faux nom utilisé pour se faire hospitaliser, cette bourde qui pourrait coûter cher…

Depuis que Michel Drucker est revenu sur le devant de la scène médiatique, on ne compte plus le nombre de fois où il a pu faire des révélations assez dingues en ce qui concerne son hospitalisation. On a récemment découvert par exemple une information assez dingue, selon laquelle il avait été en relation avec le président de la république, Emmanuel Macron, pendant toute la durée de sa maladie.

Michel Drucker a eu des relations avec Emmanuel et Brigitte Macron pendant son hospitalisation

Mais plus loin encore, il semblerait que Michel Drucker ait été hospitalisé là où la fille de Brigitte Macron travaille. Un traitement de faveur selon certains téléspectateurs qui ont jugé l’information complètement hallucinante. En effet, à l’heure où des millions de français ne font plus du tout confiance au gouvernement français, c’est une trahison pour certains fans de Michel Drucker, qui ont décidé de ne plus regarder Vivement Dimanche.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de Michel Drucker, l’animateur mythique de France 2, faire des révélations très étonnantes concernant des femmes et des hommes politiques. En revanche, il semblerait qu’il ait pu entretenir plusieurs fois des échanges avec Brigitte Macron, qui l’aurait soutenu dans le cadre de son hospitalisation.

Mais ce n’est pas la seule information qui a surpris les téléspectateurs de Vivement Dimanche récemment. En effet, Michel Drucker multiplie les interviews, comme on a pu le découvrir récemment avec Philippe Vandel sur Europe 1, et les révélations qu’il a l’occasion de donner sont parfois très alarmantes…

Michel Drucker donne une fausse identité à l’hôpital : une histoire complètement folle…

A l’heure où certains français ne peuvent parfois pas se permettre de vivre une vie sereine à cause de leur identité, c’est une histoire assez dingue que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Michel Drucker. En effet, c’est dans l’émission de radio Culture médias que Michel Drucker a pu tout raconter, et les détails que l’on a pu connaître sont assez glaçants.

Contre toute attente, Michel Drucker aurait donc utilisé un faux nom lorsqu’il est arrivé à l’hôpital Georges Pompidou. Comme il a pu le dévoiler, il semblerait qu’à son arrivée, on lui ait proposé d’utiliser un pseudonyme. Avec 800 lits présents dans cet hôpital, on imagine que le personnel sur place a l’habitude d’accueillir de très grandes personnalités françaises et internationales comme Michel Drucker.

C’est donc avec plaisir que Michel Drucker, probablement un peu étonné par la situation, a pu accepter cette proposition qui est toutefois très étonnante. Il a donc décidé de réfléchir à cette opportunité, et a eu l’idée d’inverser les lettres du mot « cardio » pour faire « diocar ».

Ensuite, pour le prénom, Michel Drucker s’est contenté de demander le jour Saint, et c’est ainsi que le nom caché de Michel Drucker est Fiacre Diocar. Heureusement, pour le moment, personne n’a eu l’occasion de se manifester pour protester et indiquer que Michel Drucker avait volé une identité.

Il faut en effet rappeler que comme chaque année, des milliers de français se font voler leur identité, et parfois les conséquences peuvent être vraiment catastrophiques, c’est le moins que l’on puisse dire !