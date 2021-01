Michel Drucker : une conférence de presse prometteuse pour son retour sur France 2, il donne pratiquement une échéance

France Télévisions a organisé sa conférence de presse pour la rentrée et Michel Drucker a eu l’occasion de participer. C’est une information très prometteuse et surtout rassurante, car l’animateur se prépare à revenir sur le plateau de France 2 pour le plus grand bonheur des fans du petit écran. La rentrée 2021 se déroule donc dans les meilleures conditions et il sera prochainement à l’antenne.

Quelques informations concernant son état de santé

C’est aussi l’occasion de donner de bonnes nouvelles pour Michel Drucker, car il semble en forme malgré la lourde opération qu’il a pu subir. En effet, l’animateur estime qu’il se sent beaucoup mieux alors qu’il revient de loin. Il précise que son parcours a été douloureux et il a été contraint de grimper des cols de première catégorie. Aujourd’hui, une seule étape est à franchir et il reste un mois pour la rééducation, il devrait ensuite rejoindre les plateaux pour ses émissions que tout le monde attend avec la plus grande impatience.

Selon Closer, il a réalisé une interview dans laquelle il précise qu’il est impatient de revenir sur le petit écran et il s’agit sans doute d’un moteur .

. Il faudra par contre être un peu plus patient, car nous n’avons pas une date fixe, mais Michel Drucker précise qu’il sera à l’antenne au printemps prochain.

Aujourd’hui, il est âgé de 78 ans et il est considéré comme une personne à risque face au coronavirus, il faut donc être vigilant.

Michel Drucker est "dans le dernier col" et espère revenir "au printemps" – https://t.co/7xEE4ozcpw pic.twitter.com/UjFlA2iZMD — Journal L'Alsace (@lalsace) January 5, 2021

L’animateur de France Télévisions a bien sûr subi une opération très importante, mais il ne faut pas négliger la crise sanitaire. De ce fait, il devra impérativement se faire vacciner comme il a pu le préciser au cours de cet entretien. Après la rééducation, il sera donc de retour sur le petit écran et l’échéance semble correspondre à celle évoquée à la fin de l’année 2020. En effet, certaines rumeurs précisaient qu’il pourrait renouer avec les tournages au cours de la première moitié de 2021.

Cela montre que son état de santé s’améliore et les Français sont bien sûr impatients de le retrouver sur son canapé rouge. Il a souvent donné de ses nouvelles notamment dans les émissions sur C8 qui sont produites par Cyril Hanouna. Vous vous rappelez sans doute que Benjamin Castaldi avait pu l’appeler pendant son émission.

Michel Drucker a-t-il frôlé le pire ?

Il est important de préciser que l’animateur a subi un triple pontage coronarien et ce n’est pas rien. Il a donc été transporté à l’hôpital Georges Pompidou et il a reçu tous les soins nécessaires pour qu’il puisse retrouver la forme. Toutefois, l’opération n’a pas été anodine et, comme il peut le révéler dans cet entretien, il revient clairement de très loin. À RTL, il avait d’ailleurs pu confier que la situation avait été difficile, mais les informations sont désormais prometteuses et la conférence de presse lance un compte à rebours.

DIRECT. Coronavirus: «les calculs laissent envisager qu’il faudrait 3 000 ans pour être vaccinés» https://t.co/zdRoFF2d78 pic.twitter.com/5flmEmgu0G — La Voix du Nord (@lavoixdunord) January 4, 2021

Dans quelques semaines, Michel Drucker sera de retour dans, Vivement Dimanche et il aura l’occasion d’être vacciné contre le coronavirus. Ce dernier entache toujours notre quotidien et les spécialistes estiment que nous serons contraints de vivre avec cette maladie encore pour quelques mois. En ce qui concerne Michel Drucker, il a pu suivre une rééducation assez lente qui a porté ses fruits, mais elle a été très douloureuse en raison de cette opération relativement lourde. Les Français sont nombreux à lui souhaiter un bon rétablissement et les soutiens ont été nombreux pendant sa convalescence.