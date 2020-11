Michel Drucker va mieux : les proches de l’animateur donnent de ses nouvelles après l’opération du cœur qu’il a subi !

Le 26 septembre 2020, la France a appris que l’un de ses plus grands animateurs, Michel Drucker, a subi une opération du cœur. Alors qu’il est toujours en convalescence, son entourage donne des nouvelles rassurantes.

Qu’est-il arrivé à Michel Drucker ?

On est habitué à voir Michel Drucker animer des primes sur la chaîne France 2, et surtout, recevoir toute sorte de célébrités et de stars sur son fauteuil rouge dans Vivement dimanche.

Considéré aujourd’hui comme le taulier de l’animation, Michel Drucker connaît tout le monde, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il est à la télévision depuis plus de 50 ans maintenant !

A 78 ans, Michel Drucker qui est pourtant un sportif, a connu au cours de ses vacances, un essoufflement plutôt inhabituel. Il a alors subi un débouchement des artères coronaires, afin de prévenir tout infarctus. Cette opération du cœur s’est déroulée le samedi 26 septembre.

D’après la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte : « Heureusement, l’intervention chirurgicale de Michel s’est bien passée. Il est combatif et le moral est bon. Cette annonce va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde »

Cela fait maintenant un mois que Michel Drucker a subi cette lourde opération, qui a nécessité l’ouverture de son thorax. Toujours en convalescence, l’animateur ne s’est pas encore adressé à ses nombreux fans, mais les nouvelles que donne son entourage ont de quoi les rassurer.

Il n’y a plus qu’à espérer que le mari de Dany Saval se remette vite de cette opération, et retrouve son canapé rouge de Vivement dimanche.

Ses proches donnes de ses nouvelles, et c’est rassurant…

Nombreuses sont les célébrités qui sont amis avec Michel Drucker. Parmi elles, il y a l’acteur et réalisateur Michel Boujenah, qui a rassuré les fans de l’animateur ce samedi 24 octobre à la radio sur RTL : « Je lui ai envoyé un message ce matin, il m’a répondu en me disant qu’il allait mieux. C’est un homme formidable. Il est d’une droiture et d’une fidélité… C’est rare. »

Françoise Coquet la coproductrice de l’animateur, en a dit un peu plus sur son état, au média Le Parisien : « Il va mieux, il a le moral…Il a eu un triple pontage. Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux. Michel Drucker doit maintenant faire de la rééducation. »

La coproductrice a précisé que la condition physique de l’animateur a baissé, puisqu’il a dû rester plus de 3 semaines dans son lit sans bouger. Résultat, il a perdu du muscle, et est donc amaigri. Malgré tout, Michel Drucker semble avoir envie de vite se remettre sur pieds.

Françoise Coquet confie que la convalescence de Michel Drucker ne l’empêche de se tenir informer de l’actualité. On apprend donc que l’animateur suit Pascal Praud sur CNews les matins, ainsi que Faustine Bollaert sur France 2, pour son émission Ça commence aujourd’hui, qui est diffusée en début de l’après-midi.

Etant donné que l’animateur est plutôt sportif, nombreux sont ceux qui ont été surpris de cette opération du cœur qu’il a subie. C’est ainsi que Philippe Geluck, le célèbre artiste belge, auteur de la bande dessinée ‘’Le chat’’, qui est ami avec l’animateur, a confié : « Sa productrice me disait qu’elle fumait, ne faisait pas de sport et qu’ils avaient tous deux le même âge mais que c’était Michel qui était à l’hôpital. Allons comprendre. C’est injuste mais il va bien. »

La bonne nouvelle, c’est que Michel Drucker va mieux. Le plus important à penser maintenant, c’est qu’il se remette vite, pour que ses fans puissent encore le retrouver chaque dimanche sur son canapé rouge de France 2. On lui souhaite une bonne et rapide convalescence !