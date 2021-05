Michel Sardou accusé de racisme sur les filles de Johnny Hallyday, il balance tout

Il est assez rare que Michel Sardou, le chanteur français très controversé, s’exprime encore beaucoup aujourd’hui. En effet, il aurait peut être choisi d’être moins présent dans les médias désormais, mais parfois la vie fait qu’il est indispensable de pouvoir s’exprimer dans les médias pour que cela ne lui pose pas de problème.

Michel Sardou pousse un coup de gueule sur l’époque dans laquelle nous vivons

Par le passé, on a pu voir que Michel Sardou n’hésitait pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense, même si cela peut parfois lui poser beaucoup de problèmes, c’est le moins que l’on puisse dire. On se souvient tous de la dernière interview de Michel Sardou ces derniers mois, avec la phrase mythique qu’il avait pu dire qu’il haïssait cette époque.

Il faut dire que le contexte actuel dans lequel nous vivons est très différent que ce que Michel Sardou a pu connaître au tout début de sa carrière, et il semblerait que celui-ci le regrette très amèrement aujourd’hui. Ses prises de parole ont pu lui porter préjudice à ne nombreuses reprises : tout le monde se souvient encore de sa chanson très polémique notamment sur la guerre, suivie des autres interviews qu’il avait pu réaliser par la suite.

« Ils ont fait l’Olympia », la série documentaire revient ce dimanche 25 avril à 20h30 sur @olympia_tv ! Et c’est au tour du mythique Michel Sardou à travers un documentaire exclusif suivi de son concert de 1995 à l’Olympia 🎤🤩 @canalplus @myCANAL #michelsardou pic.twitter.com/tgw7Gmgt0H — Delphine DEWOST (@delphdewost) April 25, 2021

Plus récemment, ce sont des déclarations qui ont même pu créer une brouille entre lui et le célèbre chanteur défunt Johnny Hallyday. Il se trouve qu’après une déclaration choquante, les deux chanteurs ne se sont plus du tout parlés.

Michel Sardou et Johnny Hallyday : un clash incroyable qui n’est jamais passé…

C’est une histoire assez incroyable que l’on a pu découvrir ces dernières années, en ce qui concerne le chanteur Michel Sardou et Johnny Hallyday, qui est désormais décédé. En effet, Michel Sardou avait pu réaliser, en 2004, un discours assez douteux sur les filles de Johnny Hallyday. En plein concert, ce dernier n’avait pas hésité à parler de Jade Hallyday comme « sa Vietcong ».

#septahuit #MichelSardou Un très Grand Monsieur et un chanteur avec une voix exceptionnelle. J'adore son franc parlé. Plus il vieillit, plus il ressemble à sa mère. Ses chansons sont intemporelles 👍💯🎶 pic.twitter.com/od4gY9HH6G — Delphine (@grandebougie) May 2, 2021

Des propos très choquants, qui ont fait que les deux chanteurs ne se sont plus du tout parlé par la suite. Il faut dire que Johnny Hallyday s’est toujours montré très proche de ses filles Joy et Jade Hallyday. Par conséquent, on peut imaginer que face à un tel message qui peut être difficile à entendre pour les deux jeunes filles, Johnny Hallyday ait donc purement et simplement décidé de couper les ponts avec Michel Sardou.

Mais si les deux chanteurs ne se seront jamais reparlé, c’est dans une récente interview que Michel Sardou a pu prendre la parole pour évoquer cette discorde vraiment tragique, c’est le moins que l’on puisse dire…

Michel Sardou prêt à se réconcilier « là haut » avec Johnny Hallyday

C’est dans l’émission Sept à huit sur TF1, que l’on avait pu voir dernièrement Michel Sardou s’exprimer sur le sujet de la discorde qu’il a eu avec Johnny Hallyday. Ce dernier a dit qu’il n’était pas fâché contre lui, mais malheureusement cela ne semblait pas être réciproque.

🔵 « Avec Johnny, on se réconciliera là-haut…» Son regard sur l’époque, sa dispute avec Johnny, sa femme « sa seule certitude » : #MichelSardou, nouveau Commandeur de la Légion d’honneur, est le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo.

📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/ioLpxZT2Zi — Sept à Huit (@7a8) May 2, 2021

Toutefois, il a ajouté que sa remarque n’était en rien raciste, et qu’il s’agissait tout simplement d’une blague, qu’il a jugé néanmoins comme étant « ni drôle, ni méchante ». De quoi toutefois se poser de sérieuses questions quant aux véritables intentions de Michel Sardou…