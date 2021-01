Michel Sardou accusé une nouvelle fois de raciste et d’islamophobe : cette fake news qui refait surface !

On sait que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux n’est pas vrai. Aussi, lorsqu’une fausse lettre islamophobe qui serait signée par Michel Sardou, refait son apparition et est massivement partagée sur les réseaux sociaux, le chanteur ne peut que démentir encore en être pas l’auteur.

Une vieille fake news islamophobe réapparaît !

C’est une vieille histoire qui revient gâcher la tranquillité du célèbre chanteur et comédien Michel Sardou. En effet, depuis ce 7 octobre 2020, il circule sur les réseaux sociaux, une lettre à caractère islamophobe, qui a déjà été partagée plus de 15 mille fois. Le problème, c’est que la lettre est présentée comme ayant été rédigée par Michel Sardou !

Toutefois, il a été rapporté par un média, que le service de vérification de l’AFP, AFP Factuel, a réussi à prouver que la lettre ne porte pas la signature de Michel Sardou. En réalité, il s’agit d’un canular informatique, qui avait déjà été diffusé il y a plus d’une dizaine d’année, sur un site québécois la 1ère fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MichelSardoupourtoujours (@michelsardoupourtoujours) le 25 Oct. 2020 à 11 :49 PDT

Sur la lettre prétendument rédigée par le chanteur de La maladie d’amour, les écrits sont clairement racistes et islamophobes. Notons que ce n’est pas la 1ère fois qu’on entend parler de cette lettre. En effet, peu après qu’il y ait eu des attentats en France en 2015, la lettre avait fait son apparition, et Michel Sardou avait formellement démenti : « Je suis tout sauf ce qu’ils disent ! Je n’ai jamais été raciste de ma vie ni islamophobe ! C’est pire qu’une insulte ou une gifle. »

Cette année, après que les anciens locaux de Charlie Hebdo aient été attaqués au début du mois d’octobre, voilà que la lettre apparaît encore, agaçant fortement le célèbre chanteur de Les Lacs de Connemara, surtout que le partage sur les réseaux sociaux est énorme, et pire, il y en a qui pense qu’il en est l’auteur.

Michel Sardou a été interrogé à ce propos ce lundi 19 octobre 2020, et sa réponse est formelle : « Je n’ai jamais écrit cette lettre. Cela fait des années qu’elle traîne sur les réseaux sociaux. J’ai porté plainte il y a plusieurs années pour usurpation d’identité ! »

Un homme qui dit ce qu’il pense !

Si certains ont cru ou croient encore que Michel Sardou serait l’auteur de cet écrit, nombreux sont ses fans qui ne sont pas tombés dans le panneau : « « Scandalisée par ce que l’on dit de Michel, on m’a envoyé la lettre. Je n’y ai pas cru. Tout mon soutien Michel », » Je n’y ai pas cru non plus, Michel a toujours dit ce qu’il pensait et cette lettre va à l’encontre des dernières interviews que j’ai pues voir de lui… » »

Voir cette publication sur Instagram Non cette lettre prônant le racisme n’est pas de lui #sardou #michelsardou Une publication partagée par MichelSardoupourtoujours (@michelsardoupourtoujours) le 24 Oct. 2020 à 3 :43 PDT



Une chose est sûre, Michel Sardou n’a jamais eu peur de dire bien haut ce qu’il pensait, et ça, tout le monde le sait. Il y a encore quelques mois, alors qu’il était invité sur RTL dans l’émission de Yves Calvi, pour la promotion de sa pièce de théâtre N’écoutez pas mesdames!, il clamait ce qu’il pensait de cette époque.

Le chanteur et comédien est connu pour ne pas avoir de filtre, et il s’est lâché : «Je hais cette époque »… a lancé l’interprète d’Être une femme avant d’enchaîner : « Je hais ce siècle, j’aime pas du tout… La vie est moins souple, moins détendue que dans les années 1980… Rappelez-vous, les années 1970-1980, on fumait, on faisait l’amour, on roulait vite, on pouvait boire, le théâtre marchait, les affaires marchaient… Maintenant, tout est réseaux sociaux ridicules où des gens s’expriment, quelquefois bien, mais très souvent c’est des abrutis.»

Le réquisitoire du célèbre chanteur, n’a pas épargné grand monde, qu’il s’agisse des émissions télé, des gilets jaunes ou des téléphones portables. Avec un tel personnage qui n’a aucunement peur d’assumer publiquement ses propos, comment croire qu’il ait pu être l’auteur d’une telle lettre.

De toute façon, le chanteur très populaire fataliste, affirme : « la seule politique que je pratique, c’est que je fais partie du parti animaliste ». Au moins là, il ne craint rien !