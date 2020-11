Michel Sarran : contraint de fermer son restaurant après l’annonce du couvre-feu !

Depuis le début de la pandémie, l’un des secteurs d’activité les plus touchés est bien celui de la restauration. Lors de la première période de confinement qui avait débuté en mars dernier, plusieurs établissements de restauration avaient été contraints de mettre un terme à leurs activités.

Michel Sarran parle des conséquences du coronavirus sur son activité

Michel Sarran est connu comme l’un des jurés emblématiques de la célèbre émission Top Chef. Alors que les restrictions sanitaires semblent moins avantageuses pour les établissements de restauration, il a pris une décision radicale pour son restaurant. La France connaît de nouvelles vagues de contaminations depuis plusieurs semaines et cela a sans doute conduit les pouvoirs publics à prononcer des mesures barrières plus drastiques pour les restaurants et les bars. Le 23 septembre dernier, le ministre français en charge de la santé avait annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie alors que celle-ci recommençait à faire des victimes. Considérés comme les lieux les plus favorables à la propagation de cette maladie, le gouvernement avait instauré un couvre-feu pour les restaurants et les bars dans certaines villes comme Marseille, Aix et bien d’autres pour un premier temps, jusqu’à ce que cela s’applique à toutes les villes du pays.

Alors que les chiffres sont de plus en plus alarmants avec plus de 26 000 nouveaux cas en 24h, le gouvernement serait en phase de prononcer un éventuel reconfinement. Face à cette situation très difficile pour les restaurateurs, Michel Sarran a décidé de jeter l’éponge comme il l’a fait savoir sur le plateau de CNews. Invité par Jean-Marc Morandini où il a été interrogé sur les conséquences de la crise sanitaire, le mari de Françoise a annoncé une mauvaise nouvelle. Il aurait décidé de fermer complètement son restaurant à Toulouse après l’annonce du couvre-feu. On espère que la situation s’améliorera dans les prochaines semaines afin de permettre aux établissements de restauration de refonctionner normalement.

Michel Sarran a fermé son restaurant à Toulouse

Il déclarait sur le plateau de CNews que « J’ai pris la décision de fermer purement et simplement le restaurant. Nous avons ouvert juste pour le déjeuner cette semaine, quand on a eu l’annonce du couvre-feu. Après, on a fait le point et, économiquement, c’est moins grave de fermer que de rester ouvert ». Une décision qui n’a pas été facile pour le collègue de Philippe Etchebest à prendre mais qui était sans doute la meilleure au regard de la situation actuelle. En effet, la situation économique des restaurants et des bars ne cesse de s’aggraver car le jury de Top Chef n’a pas manqué d’indiquer que les établissements de restauration tournaient à perte lorsqu’ils restaient ouverts. Ce dernier estime que les restaurateurs auraient « les deux genoux à terre et la situation économique est très grave pour le secteur de la restauration ». Toutefois, il a attiré l’attention du gouvernement comme le faisait déjà son ami Philippe Etchebest sur leur situation « On a envie de crier au secours. On attend du gouvernement qu’il nous aide ».

Il faut néanmoins rappeler que le secteur de la restauration emploie plus de 220 000 personnes en Hexagone qui risqueraient de se retrouver au chômage dans les prochains jours. Une semaine après l’annonce d’Olivier Véran sur la restriction des mesures sanitaires en septembre dernier, notamment la fermeture des restaurants et bars, le célèbre chef de M6, Michel Sarran avait poussé un énorme coup de gueule contre le ministre de la santé. Il avait publié sur son compte Instagram, une vidéo où il s’adressait au collaborateur d’Emmanuel Macron. Malgré toutes ces interpellations, le gouvernement préfère privilégier la santé des français que l’économie d’autant plus que tous les signes démontrent que la France pourrait revivre un second confinement.