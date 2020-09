Mickael Jackson : Un sosie du chanteur est découvert et relance la thèse selon laquelle il serait toujours vivant !

Tous les fans de la super star de la pop mondiale, Michael Jackson rêverait de l’apercevoir, ne serait-ce qu’une dernière fois. C’est certainement pour cela que toutes les personnes ayant des traits physiques proches du chanteur attirent l’attention. Lorun est un une adolescente de 17 ans, et elle fait vraiment le buzz sur la toile en raison de sa forte ressemblance avec l’auteur de « Billie Jeans ». Ces photos sont impressionnantes.

Une photo retweeter plus de 28 000 fois

Lorun Elisabeth est une jeune Britannique. Elle réside en Angleterre, plus précisément, à Manchester. Le 2 août dernier, elle met en ligne sur Twitter, une photo d’elle légèrement maquillée. Cela aura suffi pour l’amener tout droit sous le feu des projecteurs. En effet, la publication cumule près de 110 000 J’aime, avec plus de 28 000 retweet. Pour cause, les internautes ont rapidement fait un lien entre ses traits de visage et celui de Michael Jackson.

Blame it on the boogie 😼 pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — lørun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

Légèrement maquillée, elle présente de jolies lèvres roses avec des cils noirs. Son teint assez pâle, sa chevelure et ses sourcils donnent à son visage, une similarité étonnante avec celle du défunt chanteur américain. Ce nombre impressionnant de réactions a sans doute attiré l’attention de plus des internautes et des médias sur la particularité de la jeune Anglaise. Dans les commentaires sous sa publication, les internautes lui ont fait la remarque.

Certains n’ont tout de même pas hésité à voir en son selfie, une coïncidence qui marche parfaitement. En réalité, Lorun est désormais perçue comme la version féminine de Michael Jackson. Elle a d’ailleurs été prise en interview par le média britannique Daily Mirror. Au cours de cet entretien, elle exprime son sentiment très positif à l’endroit de la réaction des internautes. Dans ses propos, elle avoue être consciente de la notoriété que cela lui donne.

J’vous l’ai dit qu’il est pas mort Michael Jackson mais continuez à faire les aveugles https://t.co/ZkBqb9F2q1 — ··· · −· −−·· −−− (@senz0__) August 8, 2020

Des accusations de la part de certains internautes

Si l’on fait mention de la vague de commentaires positifs au sujet de Lorun, il faut mentionner également que plusieurs que d’autres personnes s’en s’ont prise à elle. Comme dans toutes les situations sur internet, les appréciations ne sont pas les mêmes. En effet, quelques internautes soupçonnent la jeune demoiselle d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour obtenir cette ressemblance avec Michael Jackson.

Un état de choses de que la nouvelle star des réseaux sociaux n’a pas hésité à démentir catégoriquement. Dans son interview avec Daily Mirror, elle fait remarquer que sa photo avait même été intégrée dans un post très insultant. Elle a été classée comme l’une des chirurgies esthétiques les plus ratées. Ce qui selon ses propos, n’est absolument pas le cas. Elle s’en désole d’ailleurs.

Michael Jackson, onze ans après

Si le nom de la jeune britannique a fait le tour des journaux, c’est surtout en raison de Michael Jackson. La super star est décédée depuis onze bonnes années. Pourtant, son souvenir ne quitte pas les esprits de ses fans inconditionnels. D’ailleurs, ils étaient encore nombreux partout dans le monde à commémorer le départ brusque de l’artiste le 15 juin 2020.

Dans un contexte particulièrement marqué par le coronavirus, il n’y aura pas eu de concert cette année, mais ses photos ont inondé les réseaux sociaux. Le défunt roi incontournable de la pop est toujours d’actualité, avec ses titres cultes. Il est l’auteur entre autres de Thriller, Smooth Criminal, Billie Jeans et bien d’autres chansons.