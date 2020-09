Micromania rachète vos anciennes consoles de jeux à des prix fous pour la sortie de la nouvelle Xbox et de la PS5 !

Il y a de quoi susciter l’intérêt de la communauté des gamers.

Micromania a décidé d’aider la communauté des gamers en les encourageant à acheter la nouvelle Xbox Series ou la PlayStation 5. Si ces dernières conceptions sont assez onéreuses, l’entreprise spécialiste de jeux vidéo propose de racheter provisoirement les anciennes consoles à des prix très intéressants. Ainsi donc, Micromania propose la reprise des anciennes consoles. Si pour une PS4 on l’obtient à 200 €, jusqu’à la fin de ce mois de septembre, l’entité peut la racheter avec un surplus de 50 € soit 250 € au total. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Les gars de chez Micromania day one:

-C'est une PS5 par personnes -OK, alors j'prends 5 Play pic.twitter.com/UUZEIVGr9e — John K (@JohnKS77) September 17, 2020

Une aubaine pour les gamers

C’est Micromania qui offre la meilleure proposition d’affaire de cette période. Actuellement, beaucoup de personnes sont concentrées sur l’achat d’une Xbox Series ou d’une PlayStation 5. Pour l’obtenir, ils préfèrent se séparer de leurs anciennes consoles en la mettant en vente. Ils y ajouteront ensuite le montant nécessaire pour l’acquisition de ces nouveaux bijoux. De ce fait, la célèbre enseigne de jeux vidéo a annoncé qu’elle allait augmenter la valeur de reprise en magasin jusqu’au 28 septembre prochain. Cette période équivaut à 30 jours avant l’arrivée de la prochaine génération.

Sur les sites de vente en ligne comme leboncoin, on retrouve généralement des PS4 Pro à un prix situé entre 200 et 250 €. En reprenant votre console à 250 €, Micromania vous propose donc une très bonne affaire. Pour cela, afin de valider votre vente, il faudra ramener la console avec une manette, le câble d’alimentation ainsi qu’un câble HDMI. Généralement, l’entreprise a pour habitude de démarrer votre console et de tester l’état de marche de son lecteur de disque. Cette action ne prend que quelques secondes.

Acheter sa PS5 50€ chez Micromania et la revendre 300€ sur Leboncoin : pic.twitter.com/RqQfIcVG9e — Chef Bandit 🇭🇹🕷 (@noaleh) September 17, 2020

Du coup, on obtient les prix suivants pour les différentes consoles. La PS4 pro est obtenue à 250 € et la Xbox One X à 200 €. La PS4 slim et la Nintendo switch sont obtenues au même prix que la Xbox One X. En ce qui concerne la PS4, elle est à 175 €, la Nintendo switch Lite à 140 € et enfin la Xbox One S à 125 €.

Il faut reconnaître que les tarifs fixés par Micromania sont très lucratifs. Vu que la Xbox One X peut être obtenue à 200 € et la PS4 de première génération à 175 €, on peut dire que les prix de rachat sont assez satisfaisants. Cependant, la Xbox One semble ne pas figurer parmi les produits que l’entreprise propose de racheter.

Une porte de sortie

Il est important de rappeler que la PlayStation 5 Standard Edition et la Xbox One X valent 500 € chacune. La PlayStation 5 Digital Edition coûte 400 € et la Xbox Series S est disponible à partir de 300 €. Ces prix relativement assez élevés ne permettent pas à certains clients potentiels de les acquérir. Aussi, avec la pandémie du coronavirus qui a provoqué bon nombre de licenciements, l’affaire proposée par Micromania se présente comme une solution salutaire pour tous les amateurs de jeux vidéo pour s’offrir la PlayStation 5 ou la Xbox Series X.

🍅 Au tour de Micromania de lancer les précommandes PlayStation 5 ! Ne tardez pas pour être sûr de l'avoir ! 👉 https://t.co/QsO2fwBaJ5 pic.twitter.com/HkPK99Sboj — jeuxvideo.com (@JVCom) September 16, 2020

Cependant, si vous optez pour cette alternative, vous pourriez éventuellement vous retrouver sans console pendant près d’un mois dans le cas où il y aurait une revente ou une rupture de stock. Les choses auraient été meilleures s’il était possible de conserver la console jusqu’à la moitié du mois de novembre. À cette date, la PS5 et la Xbox Series X seront déjà disponibles.