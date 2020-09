Miguel Angel Lopez : le coureur colombien se frappe violemment la tête dans sa chute au Tour de France 2020 !

View this post on Instagram

🇮🇹| Giro d'Italia : L'après course, la zone mixte (3/4)📢 __ •Miguel Angel Lopez🇨🇴 (septième): "Cela a été une course très difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de malchance pendant ces trois semaines. En effet, dans les moments les plus importants de la course, j'ai manqué un peu de chance et cela a beaucoup impacté ma performance ici. En tout cas, je peux être satisfait de ma forme, j'étais à un très bon niveau et je suis sûr que je pouvais espérer plus sur cette course.Je suis content du maillot blanc que j'ai gagné, c'est important pour moi de le porter une deuxième année de suite.Maintenant, je suis impatient de me reposer à la maison à côté de ma famille avant de fixer les nouveaux objectifs avec l'équipe" _ •Simon Yates🇬🇧 (huitième): "C'était un Giro très décevant pour moi, bien que décevant ne soit pas le mot juste, déchirant est plus précis. J'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et cela n'a tout simplement pas fonctionné comme je m'y attendais. Ça va, il y a toujours un autre Giro, une autre année et je reviendrai à un moment donné et j'essaierai encore. peut toujours apprendre et nous le ferons à l'avenir. L'équipe était géniale. Une des meilleures que j'ai connues sur un Grand Tour." _ •Pavel Sivakov🇷🇺 (neuvième): Les trois semaines ont été difficiles […] La façon dont l'équipe a travaillé si fort pour moi a été incroyable, je suis très heureux. Au début de la course, tout était axé sur l'apprentissage d'un Grand Tour, sans aucune pression pour obtenir un gros résultat au classement général. Nous étions une jeune équipe, mais nous avions deux gars d'expérience, Christian Knees et Salvatore Puccio, qui m'ont aidé à apprendre. Il s'agissait d'apprendre tous les jours, d'apprendre à faire confiance à mes coéquipiers et de me créer une routine quotidienne qui fonctionne. Je ne vais pas arrêter de travailler dur, je vais continuer à travailler et faire plus dans l'avenir."