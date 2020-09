Miguel Herran : Rio de la Casa de papel fait des révélations sur ses déboires de star !

La série à succès ‘’Casa del papel’’ a eu de gros impacts sur la vie des acteurs qui y ont joué. Si certains sont habitués à ce franc succès, certains ne font que le découvrir. C’est le cas de l’acteur Miguel Herran qui malheureusement pour lui, se retrouve dans une impasse causée par une célébrité soudaine. Après un long moment de silence, il se dévoile enfin.

Une tristesse causée par la célébrité

Personne dans le monde, toute proportion gardée, ne peut dire ne pas connaitre la série Casa de papel. Cette série a eu de nombreux fans sur les cinq continents du monde. Si les acteurs qui y ont joué étaient peu connus, la série les a propulsé au sommet du cinéma. Parmi eux, on retrouve Miguel Herran qui a interprété le rôle de « Rio » dans la série. On peut remarquer qu’il était non seulement l’amoureux de Tokyo mais aussi le membre le plus faible psychologiquement de la bande. Son personnage a fait de lui le troisième acteur le plus apprécié de la série, rappelons-le.

Comédien à l’origine, Miguel Herran est devenu l’un des acteurs les plus en vue au monde. Une ascension soudaine qui n’a pas eu que des effets bénéfiques pour lui. Habitué à publier des photos et vidéos sur instagram, l’acteur avait déjà fait part de son état d’âme l’an passé. En Juillet 2019, il avait fait une vidéo dans laquelle on pouvait voir des traces de larmes sur son visage. A l’époque, il n’était pas entré dans les détails de sa tristesse.

Des révélations tristes et pertinentes

Après avoir assisté à la 23e édition du festival du film de Malaga, l’acteur s’est confié. Il a parlé des conséquences de sa célébrité sur sa vie. Il s’est appesanti sur le côté sombre de la vie de star. Il a avoué avoir été quelque peu transformé après ce succès sur le plan professionnel. La célébrité accompagnée de l’argent l’ont fait flotter dans les airs. Dans les propos de Miguel, on constate qu’il n’a pas voulu de ce changement mais il y a été contraint par la société elle-même.

Miguel Herran continue en disant qu’il lui devenait difficile de mener une vie paisible. Déjà, il a dû s’enfermer pendant trois ans chez lui. Cela l’avait empêché de mener ses activités personnelles. Il devrait se rendre à la fête de son village, se rendre à piscine ou aux bords des lacs… tout cela lui était impossible car il était immédiatement reconnu. Il lui est donc pénible de se rendre dans des lieux publics. Aussi, lorsqu’il doit se rendre hors d’Espagne, l’acteur se doit d’être entouré pour sa sécurité. « Il y a eu des bars où j’ai dû sortir avec la police » affirma l’acteur espagnol.

Une popularité en perpétuelle augmentation

Miguel Herran a plus de 14 millions d’abonnés qui le suivent sur Instagram et cela ne fait qu’augmenter au fil des jours. La dernière saison de la série « Casa de papel » a aidé à cette popularité grandissante. Cela fait de l’acteur de 23 ans une icône du cinéma espagnole. D’ailleurs, pour de nombreux magazines, il est la révélation du cinéma espagnole.

A 19 ans, Miguel avait déjà remporté le prix « Goya » du meilleur nouvel acteur. Ce titre lui a été remis pour son rôle dans un premier long métrage dénommé « A Cambio de nada ». Notons qu’il reviendra bientôt à l’écran dans le film «Hasta el cielo » aux côtés de Luis Tosar. Espérons que notre Rio trouve vite une solution afin de bien profiter de sa vie car apparemment, il est clair qu’il a le don de tirer le succès dans tout ce qu’il entreprend !