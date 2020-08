Miley Cyrus ment sur sa vie privée : la chanteuse fait des confidences sur sa vie intime avec Liam Hemsworth !

Revenue sur certains détails de sa vie amoureuse avec le célèbre acteur Liam Hemsworth qui a été son mari, Miley Cyrus avoue avoir volontairement menti sur certaines choses la concernant…

Miley Cyrus fait des confidences sur Liam Hemsworth et leur vie intime

Il y a peu, il a été confirmé que le couple que formaient les 2 chanteurs Miley Cyrus et Cody Simpson, s’était séparé, après avoir été ensemble pendant 10 mois. Cependant, ce qui défraie les chroniques en ce moment concernant la célèbre chanteuse, ce n’est pas sa toute nouvelle rupture, mais bien sa relation avec son ex-mari, Liam Hemsworth.

L’acteur qui a fait rêver de nombreux fans en incarnant le rôle du dieu du tonnerre « Thor » dans les films de Marvel, avait en effet épousé Miley Cyrus, au bout d’une relation plutôt chaotique. En effet, le couple s’est mis ensemble en 2009, puis s’est séparé et remis ensemble plusieurs fois, avant de se fiancer en 2012. Miley Cyrus et son fiancé Liam Hemsworth se séparent ensuite après un an de fiançailles et 4 ans de vie commune… C’était en 2013 !

En novembre 2015, rebelote ! Ils sont de nouveau ensemble, et se re-fiance en 2016. Fin 2018, c’est dans leur propre maison que leur mariage a été célébré dans le Tennessee aux USA. Si beaucoup ont cru que cette fois serait enfin la bonne, il n’en ait rien, puisque Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont divorcé après 8 mois de mariage !

Miley Cyrus est connue pour vite se retrouver en couple après chaque séparation. Aussi quelques semaines après sa séparation officielle d’avec son mari, elle s’est mise en couple avec Cody Simpson, avec qui elle vient de se séparer il y a quelques jours. Ce dernier a été un fan de l’artiste, puis son ami pendant des années.

Après toutes ces années de relations amoureuses en dent de scie, la chanteuse et actrice actuellement célibataire est revenue sur sa grande histoire, celle avec l’acteur Liam Hemsworth. D’après ses confidences, elle lui aurait menti pendant dix ans !

Miley Cyrus avoue son mensonge fait à son ex-mari

Miley Cyrus a été interviewé ce vendredi 14 août 2020. Agée aujourd’hui de 27 ans, celle qui a été connue dans son adolescence comme Hannah Montana, en a révélé sur sa vie intime.

Elle confie entre autre qu’elle a rencontré celui qui deviendra son mari en 2008, lorsqu’elle avait 16 ans. Le mensonge dont elle parle, tenait du fait qu’elle lui avait dit avoir déjà eu des rapports sexuels avec un autre, alors que c’était faux.

Son mensonge tenait du fait qu’elle ne voulait pas passer pour « une loser ». Après bien des péripéties durant leur relation qui a finalement duré 10 ans, ce serait au moment où ils étaient sur le point de se marier en 2018, que Miley Cyrus a fini par dire la vérité à son futur mari.

Loin d’en avoir fini avec ses confidences, la chanteuse avoue que ces toutes 1ères expériences sexuelles avaient eu lieu avec des filles. En effet, Miley Cyrus révèle qu’elle avait été très attirée par les filles lorsqu’elle était plus jeune.

Malgré tout, Miley Cyrus dit garder un agréable souvenir de son histoire d’amour avec son ex-mari Liam Hemsworth. D’après la chanteuse : « La relation que j’ai eue pendant dix ans était une merveilleuse période de ma vie ». Elle affirme aussi n’avoir aucun regret sur cette romance. Selon Miley Cyrus, cette histoire a contribué à la transformer en la femme qu’elle est actuellement.