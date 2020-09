Miley Cyrus s’affiche dans une tenue très osée aux MTV VMA 2020 : découvrez les photos incroyables !

Une robe signée Thierry Mugler

Miley Cyrus a fait sensation avec la collection automne 2020 de Thierry Mugler. Une robe noire à détails argentés entièrement transparente qui laisse paraître ses dessous noirs. Celle-ci s’agit d’une robe bustier coupe droite qui lui « couvre » jusqu’aux chevilles ; entre guillemets, car très osée, la robe dévoile presque l’entièreté du corps de la chanteuse.

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme se retrouve en Une des médias people. Ses tenues sont souvent ciblées par les critiques.

Pour accompagner sa tenue, la chanteuse américaine a porté des gants d’opéra assortis à la robe. Cette dernière se détaille par des ras créoles, des sous-vêtements noirs, un ras du cou doré et des sandales à talon et à fines brides. La mise en beauté de l’artiste s’est précisée avec sa fameuse coupe mulet revisitée et peroxydé. Pour le maquillage, le contour de ses lèvres a été illuminé par une fresque rouge illuminée.

La robe est très facile à arracher. À la fin de sa performance, la chanteuse s’est retrouvée sur sa « boule de démolition » sans sa robe durant sa prestation. Un hommage iconique à son clip « Wrecking Ball ». Un clin d’œil qui a énormément amusé ses fans. Mais dans ce clip, au lieu de porter le blanc et le coton, elle a préféré porter le noir.

Pour rappel, l’ancienne star de la série Hannah Montana avait fait polémique en se retrouvant sur une boule de démolition en 2013 dans le clip de « Wrecking Ball ». Entre autres, elle a ponctué le tout en léchant un marteau. Sachons également que Miley est actuellement fraîchement célibataire.

Miley Cyrus — « Midnight Sky »

La jeune femme a interprété en dernier moment, lors de sa prestation, son nouveau single Midnight Sky. Seule au milieu d’une scène rouge, un micro à fil à la main, la chanteuse américaine a interprété un morceau inspiré des années 80. Au moment où l’ambiance devient plus sombre, l’énorme « boule de démolition » descend du ciel. L’artiste s’est déplacée lentement vers l’objet et le grimpe pour s’y asseoir.

En raison des contraintes sanitaires existantes, Miley Cyrus a soigné sa performance et le spectacle qu’elle a offert est toujours digne de sa popularité. « Midnight Sky », la bande originale du film Charlie’s Angels en featuring avec Ariana Grande et Lana Del Rey a fait remonter la cote de popularité de la jeune chanteuse au MTV VMA. Sachant que les deux dernières n’ont pas pu venir lors de la cérémonie. Miley faisait autant partie des artistes considérés comme snobés, pourtant elle a accepté de venir interpréter son dernier single.

La cérémonie des MTV VMA n’a pas été annulée malgré la crise de la covid-19

Pandémie oblige, cette édition marquera sans doute l’histoire. C’est « sans assistance » que la cérémonie des MTV VMA s’est tenue ce dimanche 30 août 2020, à New York. Pour l’occasion, et surtout pour rendre hommage à l’incroyable résilience de la métropole des États-Unis, les nommés ont performé dans différents endroits tenus secrets. Une poignée d’artistes seulement ont pu venir sur le lieu. Même certaines célébrités récompensées n’ont pas pu assister à la remise de prix. La plupart sont restées chez elles, et ont opté pour une vidéo préenregistrée pour faire passer les discours de remerciement.

Cependant, celles qui sont venues sur place, à savoir Lady Gaga, Miley Cyrus, Maluma, The Weeknd, les BTS et Doja Cat, ont pu produire sur scène et animer la cérémonie. Du reste, c’est en extérieur que certaines prestations ont été réalisées, en raison de la distanciation sociale.