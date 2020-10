Miley Cyrus : Son animal de compagnie s’électrocute dans les coulisses de l’émission « The Voice » !

Les drames peuvent surgir partout, à n’importe qui et même les animaux ne sont pas à l’abri. La mésaventure du chien de compagnie de Miley Cyrus est très parlante sur le sujet. Le beagle de la célébrité appelée Barbie a failli perdre la vie en mordant l’un des câbles électriques sur les plateaux de la célèbre émission musicale The Voice. Une grande frayeur pour la maîtresse de la chienne !

Une star amoureuse des chiens

Miley Cyrus est une chanteuse très célèbre dans le monde entier. A 27 ans, elle a un succès retentissant sur les plans national et international. Elle détient des hits qui font un vrai carton sur YouTube et les plateformes de téléchargement. De ce part, elle fait partie des artistes les plus côtés. Mais la chanson n’est pas la seule passion de la célébrité. Elle est aussi une grande amoureuse des animaux de compagnie notamment les chiens, les chats etc. Peu importe la race de l’animal, elle l’accueille.

Miley Cyrus est propriétaire d’un grand nombre de chiens. Evidemment, elle a donné à chacun de ses chiens un prénom. L’artiste les comble de tout son amour et son attention. Après la musique, ce sont ses amis à quatre pattes qui sont la source de son bonheur. La célébrité ne cesse de faire des câlins et des baisers à ses « enfants ». Elle poste tous les jours des photos d’elle et ses amis sur Instagram. Miley Cyrus vit un vrai bonheur qui aurait pu prendre un coup dur.

Miley Cyrus a failli perdre Barbie alias Little dog

Dans l’écurie animalière de Miley Cyrus, il y a le chien nommé « Little dog ». C’est un beagle de quatre ans que l’artiste a recueilli il y a quelques mois de cela. La chanteuse traite très affectueusement son compagnon de scène. En effet Barbie, prénom du chien, accompagne l’artiste sur certains plateaux d’émission notamment celui de The Voice (Amérique). C’est donc lors d’une de ses sorties que Barbie a failli perdre la vie.

C’est dans les coulisses de l’émission que le chien de Miley Cyrus s’est électrocuté. La pauvre chienne a mâchouillé un des câbles électriques se trouvant sur le plateau de l’émission. Dans les propos de sa maîtresse c’était une scène qui lui serait pénible de revoir encore. Elle avait vu son chien être parcouru de spasmes tout le long de son corps. Le plus dur c’est que personne sur l’émission ne pouvait aider Barbie. Ce manque de réactivité est dû au fait que tous se seraient faits électrocuter également s’ils touchaient le chien.

Barbie est en pleine forme !

« Mon chien s’est électrocuté sur The Voice » a déclaré Miley Cyrus. Un évènement vraiment pénible pour le chien et encore plus pour sa maîtresse. Une fois rentrée chez elle, Miley Cyrus s’est attelée à prendre soin de Barbie. Elle l’a finalement montré à tous ses fans sur Instagram. La célébrité a annoncé que le chien électrocuté se portait bien. Elle a mis une photo d’elle et la chienne sur la toile. On peut lire en dessous du cliché de nombreux commentaires de prompt rétablissement.

La star n’est pas entrée dans les détails mais elle a affirmé que son chien a fini par être secouru. Entre Miley Cyrus et ses animaux, c’est une grande et belle histoire d’amour. Elle a de nombreuses maisons dans lesquelles sont abrités les animaux. Il faut dire que la célébrité possède actuellement neuf chiens, trois chats et un cochon.