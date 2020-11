Milla Jasmine : elle met un terme à son histoire avec Taylor Chiche à cause d’Angèle ?

Milla Jasmine est très connue dans l’univers de la téléréalité française surtout pour ses participations à dix couples parfaits et dans Les Marseillais. Après s’être séparé avec Mujdat, la candidate emblématique espérait trouver l’amour aux côtés de l’homme d’affaires Taylor Chiche.

Milla Jasmine séparée de Taylor Chiche après avoir été trahie par Angèle

En effet, Milla Jasmine aurait rompu avec Taylor Chiche à cause d’Angèle, cette candidate que les téléspectateurs de W9 ont souvent l’habitude de retrouver sur le petit écran dans le cadre de l’émission des Marseillais. D’après les informations relayées sur la page Instagram de cette émission, Angèle et Pauline de Love Island auraient monté un plan contre le compagnon de Milla. Il faut dire que cela fait quelque temps que des rumeurs s’enflent au sujet de la relation de Milla et Taylor Chiche. Même si les deux intéressés ne s’étaient pas encore ouvertement exprimés sur leur histoire, la candidate des Marseillais aurait mis un terme à son idylle avec ce dernier bien avant même que leur relation ne soit officialisée. Depuis sa rupture avec l’homme d’affaires Mujdat, Milla Jasmine joue désormais la carte de la prudence. Alors qu’elle s’apprêtait à oublier son passé douloureux avec Mujdat en partageant sa vie avec Taylor, ce dernier l’aurait trompée. D’après le complot d’Angèle monté avec sa copine Pauline, la candidate de Love Island aurait eu une aventure avec le compagnon de Milla.

Les fans des Marseillais vs le reste du monde ont découvert une conversation privée entre Taylor Chiche et la colocataire d’Angèle, dévoilée par Milla. Si on s’en tient au contenu de cet échange, les deux avaient prévu de se rencontrer alors que le jeune homme était toujours en couple avec la candidate emblématique des Marseillais. Ayant découvert cette conversation, la starlette de la téléréalité aurait donc décidé de rompre avec ce dernier. Même s’ils ne s’affichaient pas encore sur les réseaux sociaux, Milla Jasmine et Taylor Chiche passaient beaucoup de temps ensemble et cela aurait permis que les deux deviennent beaucoup plus proches. D’après les révélations faites sur le compte des Marseillais vs le reste du monde, Pauline et Taylor se fréquentaient déjà bien avant qu’il ne rencontre Milla.

Milla Jasmine de nouveau célibataire

Alors qu’Angèle et Pauline étaient décidées à faire rompre Milla, elles n’ont pas hésité à passer par des blogueurs qui ont monté des fausses preuves pour faire passer le milliardaire pour un infidèle. Puisqu’on apprend que Milla et Taylor ne seraient plus ensemble, le plan des deux femmes a visiblement porté ses fruits. De son côté, Pauline a voulu créer le buzz afin de prendre part au casting des Anges. Angèle quant à elle, aurait voulu se venger de Milla tout en permettant à sa copine de participer à l’émission des Anges. Interrogée à ce sujet, l’ex-compagne de Greg Yega a plutôt nié les faits or les messages audio font croire le contraire.

Milla Jasmine a eu du mal à se remettre de sa séparation avec Mujdat. Ils formaient l’un des couples les plus solides de la téléréalité. Ils avaient officialisé leur relation en octobre 2017 et auraient vécu une véritable histoire d’amour. En mars 2019, les deux tourtereaux avaient décidé de se séparer avant de se remettre ensemble quelques mois après lors du tournage des Princes et Princesses de l’amour et se sont définitivement séparé il y a quelques mois. Depuis lors, ils ne cessent de se tacler sur les réseaux sociaux. Alors que tout le monde la croyait désormais en couple avec Taylor Chiche, Angèle aurait comploté pour la séparer de son nouveau compagnon avec qui elle vivait des moments inoubliables depuis quelque temps.