Milla Jasmine et Mujdat sans domicile fixe ?

Suite à cette galère, le couple a même eu à commenter qu’ils étaient choqués.

Que s’est-il réellement passé ?

Le confinement encore une fois responsable

Vous n’ignorez sans doute pas qu’avec la pandémie du coronavirus, la majeure partie des activités sont suspendues. Que ce soit les transports, les réservations d’hôtels ou les émissions télévisées, tout est quasiment au ralenti. Malheureusement, Apprentis Aventuriers Saison 5 n’a pas été épargné. En réalité, depuis le 16 mars qu’Emmanuel Macron s’est adressé aux Français en rapport avec les différentes mesures de son gouvernement, il a recommandé à ses compatriotes qu’il était préférable de rester confiné à leur domicile, jusqu’à ce qu’un ordre contraire soit établi.

Par ailleurs, ce n’est pas que la France qui est concernée, mais les autres pays également. C’est ainsi que le tournage de la série de télé-réalités qui était en cours a été suspendu. Elle se déroulait en Thaïlande, avec plusieurs acteurs du show, tels que Milla Jasmine et Mujdat Saglam, Eloïse et Nacca, Marine et Julien Guirado, Beverly et Antoine, Molie et Kévin, Océane El Himer, Sephora et Nathan. Ils ont tous été contraints de se retrouver à l’hôtel. Fort heureusement, ils avaient averti leurs fans par le biais de Snapchat.

Cependant, certains candidats, suite à ces mesures et à ces conditions, ont pris la décision de rentrer en France par le premier vol qui était disponible. Cependant, notre couple avait décidé de rester en Thaïlande pour profiter pleinement des vacances et du climat.

Sont-ils vraiment dans les problèmes ?

En Thaïlande tout comme dans la majeure partie des pays, les mesures en ce qui concerne le confinement deviennent de plus en plus rigides. En effet, Ahmed et Sarah Fraisou ont été interpellés par les agents du gouvernement de France. Tout comme certains touristes, ils avaient des difficultés à retourner au bercail à cause de la fermeture des aéroports en Asie.

La situation devenait de plus en plus critique, et ils avaient décidé de quitter définitivement la Thaïlande. Toutefois, un autre problème allait s’interposer entre eux. En réalité, ils avaient été renvoyés de leur avion qui devait les ramener en France.

Pour en revenir à Milla Jasmine, elle était restée en Thaïlande après l’arrêt du tournage d’Apprentis Aventuriers saison 5. Elle avait même affirmé sur les réseaux sociaux :

Que la situation se dégrade ;

Que tout est fermé ;

Qu’un couvre-feu a été instauré.

Mais pour la belle blonde, il y a encore pire. En réalité, elle et son fiancé ont appris la nouvelle selon laquelle, tous les hôtels devraient être fermés avant le 30 avril, ce qui les a considérablement effrayés. Heureusement que cette mesure ne s’applique pas à eux, car ils avaient déjà eu à faire une réservation. Ce qui avait fini par les rassurer, car ils étaient proches de se retrouver sans domicile fixe.

Le couple se retrouve finalement sans domicile fixe

Même si cette nouvelle avait tendance à les réconforter, la situation est devenue une fois de plus critique et allait en mal en pis au fil du temps. En effet, les mesures ont encore été renforcées et la jeune femme a appris une autre nouvelle déconcertante. Elle avait été informée qu’aucun moyen n’était disponible pour retourner en France. Ceci en raison du fait qu’il n’y avait plus d’avion à destination de Bangkok. Elle avait ajouté également que :

Le personnel de l’hôtel l’avait rassurée ;

Mais qu’après, ils ne pouvaient plus rester ;

Que l’hôtel devait fermer le 10 avril.

Cela a littéralement surpris le jeune couple, qui au lieu de rester pendant un certain temps, a retrouvé son séjour écourté à quelques heures. Nonobstant, ils ont fini par trouver une solution, car l’hôtel leur avait affirmé qu’ils avaient la possibilité de louer une villa à proximité.

C’est ainsi qu’ils ont décidé de quitter l’hôtel en optant pour cette solution temporaire. Cependant, ils s’inquiètent par rapport aux autres, car le prix des villas est excessivement cher. Il faut en effet payer 280 € la nuit. Elle avait même affirmé que cela est très inquiétant. Elle ajouta également que la majeure partie des personnes ne dispose pas des moyens pour une telle location.