Milla Jasmine (Les Marseillais) : souffrante et hospitalisée, la star de télé-réalité se confie !

Ces derniers jours, Milla Jasmine est au centre de nombreuses polémiques. Que ce soit à propos de sa rupture avec Mujdat ou encore ses déboires lors de la participation à la télé-réalité Les Marseillais vs le reste du Monde, la jeune femme ne semble plus savoir où elle en est. Récemment, elle a publié une photo d’elle sur les réseaux sociaux. Celle-ci est assez inquiétante vu les conditions dans lesquelles elle se trouve. Nous vous en apprenons plus à travers cet article.

Une période difficile pour Milla Jasmine

Ça fait plusieurs semaines que la participante de Les Marseillais vs le reste du monde est officiellement célibataire. En effet, la belle jeune femme n’est plus en couple avec Mujdat. On se souvient encore de ce message très poignant qu’elle a publié quelques jours plutôt sur les réseaux sociaux. Elle affirmait qu’il valait mieux être seule que mal accompagnée. Peut-être que Mujdat faisait un piètre compagnon de route pour elle.

Milla semblait extrêmement déçue par son entourage. Ses propos laissaient penser que ces derniers ne se rapprochaient d’elle que par intérêt. Sur Snapchat, la jeune femme ne s’est pas gênée pour confier ses impressions sur les propos qui étaient tenus dans son dos. Elle a démenti les déclarations faites sur elle sur les réseaux sociaux, mais reste cependant réservée à révéler certains aspects de sa relation avec celui qui est désormais son ex-compagnon.

En effet, les deux ex-tourtereaux se sont séparés depuis la saison 5 de les Marseillais vs le reste du monde. Suite à cette rupture, plusieurs rumeurs faisaient croire qu’ils se seraient remis ensemble. Alors que Mujdat lui-même démentait ces rumeurs, Milla de son côté a commencé par aborder les récentes polémiques qui circulent sur les raisons de son voyage en Turquie. La starlette de télé-réalité a affirmé qu’elle n’allait rejoindre personne (Mujdat en l’occurrence) et qu’elle était avec sa sœur.

Milla hospitalisée en Turquie

Les dernières stories partagées par la star télé sont bien inquiétantes. En effet, la jeune femme a dévoilé les véritables raisons de sa présence en Turquie. Selon ses propos, elle y allait pour passer une semaine de vacances avec sa sœur. Le détail qui a choqué plus d’un est le fait qu’elle a révélé avoir une opération à subir à Istanbul.

La jeune femme a publié une photo sur les réseaux sociaux sur laquelle on la voit hospitalisée. Cela a sans doute alimenté la curiosité de ses fans qui ont voulu savoir plus sur l’état de santé de Milla. Ils se sont montrés particulièrement inquiets pour la jeune femme.

Pour faire taire les mauvaises langues, elle a laissé un message qui se veut rassurant. Milla affirme qu’elle donnera bientôt de ses nouvelles. On y comprend que la jeune femme traverse une période difficile, mais elle reste forte. Toutefois, elle n’a pas donné des détails sur son état de santé ni sur le jour où l’opération sera effectuée.

Elle reçoit le soutien de ses fans.

Les messages publiés par la jeune femme ont provoqué un véritable choc chez les internautes. Après sa rupture douloureuse avec son ex-petit ami, la voilà aujourd’hui souffrante. Même si elle n’est pas très bavarde sur certains aspects, ses fans lui ont tout de même adressé des messages sympathiques.

Beaucoup lui ont souhaité un prompt rétablissement avec des mots tendres, tandis que d’autres lui ont laissé des emojis affectueux… reviens nous vite Milla !