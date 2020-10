Milla Jasmine (Les princesses de l’amour) tacle Feliccia, la nouvelle petite amie de son ex Mujdat !

Milla Jasmine ne fait pas la langue de bois. Ses fans la connaissent très bien pour son franc-parler et elle le prouve une fois de plus. Après les polémiques qui ont suivi sa rupture avec Mujdat, la jeune femme s’en prend maintenant à Feliccia, la nouvelle petite amie de ce dernier. En effet, au cours du casting de la nouvelle saison de la téléréalité, Mujdat Saglam n’a pas mis longtemps à se remettre en couple. Il avait d’ailleurs officialisé sa relation sur les réseaux sociaux. La ressemblance entre Milla Jasmine et Feliccia est frappante et cela n’a pas échappé au regard des fans. Comme si cela ne suffisait pas, les internautes ont également constaté que la jolie brune imitait Milla jusque dans ses expressions et cette dernière n’a pas hésité à s’en prendre à Feliccia. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MILLA JASMINE (@millajasmineoff) le 29 Sept. 2020 à 12 :16 PDT

Mujdat affiche fièrement sa petite amie

Milla Jasmine a bien remarqué que la nouvelle petite amie de son ex lui ressemble un peu trop. Cela avait d’ailleurs valu de nombreuses critiques à Feliccia qui avait été précédemment accusée de s’être teinte en brune afin d’être beaucoup plus ressemblant à l’ex de l’entrepreneur. Face à ces critiques, Mujdat est venue au secours de sa belle en la défendant sur les réseaux sociaux. Il en avait découlé un règlement de compte entre lui et son ex.

Cependant, malgré ces tacles, le jeune homme continuait à afficher fièrement sa nouvelle petite amie sur les réseaux sociaux. Ainsi donc, on a déjà remarqué plusieurs clichés sur la story de Mujdat. On pouvait voir ce dernier qui apportait un bouquet de fleurs à sa belle, ou d’autres clichés où la jeune femme était habillée d’une combinaison de couleur grise lors de leur trip sur Paris.

Quand Milla s’en prend à Feliccia

Pour de nombreux internautes et pour les fans de Milla Jasmine, Feliccia ne serait qu’une copie de la candidate de téléréalité. De toute évidence, l’ex de Mujdat elle-même partage ce point de vue puisqu’elle a posté une capture d’écran sur son compte Twitter en comparant la nouvelle chérie de ce dernier à une imitation.

Quelque temps après, Milla Jasmine a supprimé le tweet, mais continuait de réagir aux commentaires des internautes qui accusaient Feliccia de l’imiter. Il faut dire que leurs publications sont assez moqueuses de la personne de Feliccia. Les fans de la candidate de téléréalité soulignaient surtout la manière de rigoler, de souffler et de s’exprimer de la compagne de l’entrepreneur. Ils se sont surtout concentrés sur le fait qu’elle reprenait l’expression ‘’mes petits chats’’, qui est bien connue pour être celle de Milla. Cette dernière a également liké plusieurs postes qui critiquaient la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MILLA JASMINE (@millajasmineoff) le 31 Août 2020 à 11 :01 PDT

Une réaction de Mujdat ?

Il est clair que Feliccia n’appréciera pas d’être le sujet des critiques sur les réseaux sociaux et Mujdat s’est toujours montré très protecteur lorsqu’on s’en prend à elle. On se demande bien s’il montera au créneau cette fois encore pour prendre la défense de sa belle, mais pour le moment on n’en sait rien encore.

Cependant, plusieurs interrogations continuent de voir le jour à propos du caractère de Feliccia. Cette imitation de sa rivale serait-elle juste pour faire le buzz sur les réseaux sociaux ? Si c’est le cas, on peut bien dire que cela lui réussit. À moins qu’elle soit en réalité une grande fan obsédée par Milla… On le saura peut-être un jour, qui sait ?!