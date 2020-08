Milla Jasmine, l’ex-compagne de Mujdat, publie un cliché d’elle à 13 ans : la jeune femme est méconnaissable !

Ce n’est pas la première fois que Milla Jasmine se retrouve au cœur d’une polémique. S’il y a quelques jours encore, de fausses rumeurs circulaient à son sujet à propos d’une prétendue réconciliation avec son ex, cette fois, la jeune femme est accusée d’avoir précédemment retouché son nez au moyen de la chirurgie plastique. Visiblement décontenancée par toutes ses rumeurs qui circulent à son sujet, Milla décide de sortir de ses réserves pour faire taire les mauvaises langues.

Elle pousse un véritable coup de gueule

Quelques jours plus tôt, Milla Jasmine annonçait qu’elle allait subir une opération. Cette dernière s’est apparemment bien déroulée et la jeune femme à l’air de récupérer tout doucement. Pourtant cette période ne sera pas de tout repos pour elle puisque certains de ses fans l’accusaient d’avoir déjà effectué une rhinoplastie auparavant.

Même si la jeune femme décidait d’ignorer ces allégations, ces dernières commençaient à s’intensifier. Il a donc fallu qu’elle mette les choses au clair avec ses followers notamment à propos de son opération, mais aussi à propos de son nez. En effet, plusieurs fans de Milla sont convaincus que c’est la deuxième opération de rhinoplastie qu’elle subissait.

Elle s’est donc expliquée en tenant des propos assez durs. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi réveiller sa colère. Pour prouver sa bonne foi, Milla Jasmine a partagé plusieurs clichés de son adolescence. Elle était alors âgée de 13 ans. Sur les photos, la jeune femme est difficilement reconnaissable. L’ex-participante de Moundir et les apprentis aventuriers affirmait que c’était la première fois qu’elle se faisait opérer du nez.

Elle exhortait ses accusateurs de cesser de lui inventer une vie et qu’elle était née avec un nez normal. Quelques minutes plus tard, elle a partagé d’autres clichés de son visage, comme pour les comparer aux précédents. La jeune femme affirmait que les éventuelles différences observées sur son nez seraient en fait dues à des filtres et des retouches Photoshop.

La jeune femme rassure ses fans

Quelques jours plus tôt, Milla se confiait sur les réseaux sociaux à propos des évènements récents qui se produisaient dans sa vie. Actuellement en Turquie avec sa sœur, elle a essayé de rassurer ses fans sur son état de santé après cette intervention chirurgicale. Il faut rappeler qu’elle avait été victime d’une inquiétante baisse de tension, peu avant son opération.

Milla Jasmine semble aller mieux aujourd’hui, même si ses traits sont marqués par la fatigue et la rhinoplastie. Elle décrit à quel point cette opération a été désagréable et qu’elle sentait son nez en train d’évoluer. Toutefois, la starlette de télé-réalité est avec sa grande sœur et cette dernière pourra lui apporter tout son soutien.

Milla Jasmine désormais célibataire

Milla et Mujdat Jasmine semblaient former un beau couple. Même s’ils ont eu une certaine alchimie, leur relation a dû malheureusement prendre fin. La jeune femme est donc à nouveau célibataire depuis quelques semaines. Elle affirmait à ce propos quelques semaines plus tôt qu’il valait mieux être seule que mal accompagnée. Peut-être parlait-elle de son ex-compagnon.

À cette rupture ont suivi plusieurs rumeurs qui soutenaient qu’elle se serait remise avec celui qui est désormais son ex-petit ami. La starlette de télé-réalité a dû mettre les choses au clair en démentant toutes ses fausses rumeurs, puisqu’elle s’est séparée de Mujdat depuis la saison 5 de Les Marseillais vs le reste du Monde.