Milla Jasmine : séparée de Mujdat à cause d’un baiser avec Greg ? Les fans sont choqués !

Depuis que le duo composé par Milla Jasmine et Mujdat a été formé, les deux tourtereaux n’ont cessé de se chercher. Cependant, après la succession de nombreuses séparations et de réconciliations, le couple est de nouveau mis à l’épreuve.

Les fans de téléréalités ne cessent d’être époustouflés par l’histoire d’amour entre la jolie brune et le soi-disant « Mec à Milla ».

Un couple de montagne russe

Lors d’une interview accordée à Sam Zirah, Mujdat a révélé le début de leur relation. En mai 2017, les yeux des deux tourtereaux se sont croisés pour la première fois. Étant tous deux invités à une soirée d’une amie en commun, le beau brun n’a pu que succomber au charme de la jeune femme. Ce soir-là, « Cupidon » a été au rendez-vous puisqu’il a tout de suite eu un coup de foudre. Le mois d’août 2017 a été ainsi le début d’une histoire d’amour entre Milla et Mujdat.

Cependant, après deux années d’amour et de complicité, le couple a été confronté à une difficulté colossale. La vérité sur Mujdat a été révélée au grand jour : « il jouait une double vie ». En effet, pendant tout ce temps, ce dernier a caché à sa bien-aimée qu’il avait des enfants. Une nouvelle qui a mortifié la jeune femme, la conduisant ainsi à mettre un terme à leur relation. Toutefois, lors de son interview, il a pu dévoiler les raisons de son mensonge. D’une part, il a exprimé qu’il avait caché cette vérité dans la frayeur de perdre la belle Milla. Et d’autre part, son amoureuse n’est pas appréciée auprès de la famille de Mujdat. Cependant, au cours de leur relation, il avait pris conscience de l’intensité de leur amour et s’était opposé pour la première fois à l’encontre de sa famille.

Suite à cette situation, Milla voulait tourner la page et reconstruire une nouvelle vie. Elle s’était alors laissé séduire par Nacca dans la quatrième édition des Marseillais VS Le Reste du Monde.

Emporté par sa jalousie et sa colère, Mujdat s’était introduit dans l’émission pour pouvoir récupérer la jeune femme. Une stratégie qui n’a malheureusement pas fonctionné. Toutefois, l’amour qui existait entre les deux ne s’est pas éteint puisqu’ils s’étaient remis ensemble dans les Princes et princesses de l’amour 7. Une réconciliation qui a abouti à des éventuelles fiançailles suivies d’une demande en mariage.

Une nouvelle séparation, un mariage interrompu

Après avoir dit « Oui » à Mujdat, le 6 janvier, les futurs mariés se sont quittés de nouveau. En effet, ce jeudi 16 juillet 2020, Milla Jasmine fait une énorme révélation sur Instagram. Elle a annoncé que sa relation avec le beau brun a pris fin. Cependant, la raison de la rupture demeure un mystère.

D’une part, une rumeur a circulé que leur séparation n’a été qu’une simple mise en scène. En effet, suite à nombreuses altercations que Milla a eues avec des candidats, dans la nouvelle saison des Marseillais vs le Reste du monde, elle a été expulsée. L’intégration de son ex-compagnon dans le tournage a alors suscité l’attention du public, leur faisant croire à une fausse rupture. Était-elle planifiée pour pouvoir réintégrer Milla Jasmine dans l’émission ?

D’autre part, une autre révélation a circulé sur le fait que la jeune femme ait embrassé Greg Yega. Nombreuses sont les raisons qui poussent le public à y croire :

La grande dispute entre Milla et Maeva en off

L’attirance réelle que Greg a pour elle ou encore la déclaration des blogueurs sur les avances faites par Greg

Toutes ces situations peuvent témoigner de l’exactitude de cette affirmation. Quelle serait alors la vraie raison de la rupture ? Une affaire à suivre.