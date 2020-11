Milla Jasmine violemment insultée par Jessica et Thibault ? Le scoop vient de tomber !

W9 peut actuellement compter sur Les Marseillais vs Le reste du monde pour s’offrir de belles audiences. Si le programme n’est pas aussi fort que le précédent (avec notamment les épisodes de confrontation entre Milla et Mujdat), il lui reste quelques cartes en main pour passionner les téléspectateurs. Le fameux jeu des problèmes arrive très prochainement et devrait permettre au programme de faire le buzz. On attend le retour de Milla qui devrait nous faire un remake de la saison passée en s’écharpant avec son ex Mujdat, fraîchement arrivé dans l’aventure. Et alors que cette année les candidats se déchirent plus que jamais, nous apprenons un scoop surprenant qui concerne Jessica et Thibault.

Une saison riche en disputes violentes

Cette année, un cap semble avoir été passé entre les candidats. Difficile d’entrevoir un avenir à la famille des Marseillais tant des mots durs ont été prononcés. Kevin et Carla hésiteraient même à poursuivre leur carrière télévisuelle, eux qui semblent ne plus se retrouver dans les valeurs véhiculées par la famille. Il faut dire que l’aventure de la maman de Ruby n’a pas été de tout repos. Arrivée seule (sans son mari ni son amie Maeva), la jeune femme s’est retrouvée bien esseulée face à la colère d’une Jessica Thivenin, qui fêtait son grand retour.

La maman de Maylone s’en est prise dès le premier jour à Carla au sujet d’une histoire vieille de plusieurs mois. Les internautes ont choisi leur camp et n’ont pas aimé comment Jessica s’en est prise à Cala d’entrée de jeu. Ils l’accusent de vouloir s’assurer un beau buzz pour son grand retour à la télévision en réglant devant les caméras ses différents avec elle alors qu’elle l’a fait en coulisse avec d’autres, comme Manon. Pire, tous les autres candidats ont assuré qu’ils n’étaient pas amis avec Carla. Une belle ambiance dans cette famille, en somme. Durant sa confrontation, Jessica pouvait compter sur le soutien de Milla. Pourtant, elle n’aurait pas été tendre avec cette dernière en off.

Une violente insulte envers Milla

Comme chaque année, les candidats ont participé à la fameuse soirée des problèmes organisée par Julien Tanti (le seul qui ne se mouille pas chaque année, mais qui officie en tant que maître de cérémonie). L’occasion pour les participants de jouer avec le feu, de tester leur couple, de faire des révélations et / ou de se dire leurs quatre vérités. Un bien beau programme. Mais le plus intéressant s’est visiblement passé en off, comme le révèle le compte Instagram @wassim.tv :

« En off après la soirée des problèmes, Jessica, Thibault, Mujdat et deux candidats étaient dans la même chambre et là, Jessica et Thibault ont dit à Mujdat : ‘tu as raison. Ne te remets pas avec Milla. C’est une p*te’. Cette histoire a ressurgi le lendemain, mais Jessica et Thibault n’ont pas assumé ».

L’information vient des « deux candidats » en question, raison pour laquelle le compte ne donne pas leur identité, pour protéger leur anonymat suite à ce scoop. L’information aurait été révélée dès le lendemain, mais Jessica et Thibault n’auraient pas assumé leurs propos. On se demande comment la production s’est débrouillée pour rendre ces séquences compréhensibles, si elle décide de les montrer, évidemment (beaucoup de candidats se plaignent cette année des coupes).

Des disputes hors tournage

Les candidats ne réservent pas cependant uniquement leur clash à la télévision puisque nous annonce que rien ne va plus entre deux couples emblématiques : Jessica et Thibault d’un côté, Julien et Manon de l’autre. Beaucoup d’internautes ont décidé de s’en prendre à Manon puisqu’ils l’accusent de manipuler Julien et de faire en sorte qu’ils s’éloignent de tous ses amis. Pour d’autres, la raison évoquée (il aurait conduit bourré, Jessica et Thibault l’auraient laissé conduire) rend tout à fait normale sa réaction. De quoi annoncer une prochaine saison des Marseillais très mouvementée et riche en règlement de compte, si elle parvient à se tourner en ces temps d’épidémie mondiale.