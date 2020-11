Millie Bobby Brown « Stranger Things » : Totalement dévastée par la perte d’un être cher !

L’actrice a révélé que sa grand-mère est décédée suite à une longue lutte contre la maladie d’Alzheimer. Elle a tenu à lui rendre hommage sur le média social.

Ceux qui suivent Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things, savent à quel point elle est joyeuse et pétillante. Pourtant, le mercredi 11 novembre dernier, l’humeur qu’elle a affichée était bien loin d’être décontractée. Elle a pris la parole pour partager une nouvelle déchirante. Il s’agit du décès de sa grand-mère. La jeune actrice était envahie par la tristesse. Très affectée par cette disparition, Millie Bobby Brown a partagé sa peine avec ses abonnés qui ont également été très attristés. Sa grand-mère et elle ont toujours été très proches et surtout très complices. On peut donc comprendre pourquoi l’interprète d’Enola Holmes était si dévastée…

Le message de la jeune actrice sur Instagram

Du haut de ses 16 ans, Millie Bobby Brown est une véritable star. Le décès de sa grand-mère est un événement déchirant. Pour annoncer la nouvelle à ses fans, la jeune femme a partagé une vidéo où on la voyait en train d’embrasser affectueusement la vieille femme. C’est la légende qu’elle a inscrite sous la vidéo qui a été particulièrement longue et douloureuse.

Elle y exprimait toute sa peine. Pour la jeune actrice, il n’y avait aucun mot pour exprimer toute l’étendue de la douleur qu’elle ressent. Sa peine est si grande qu’elle peut passer plusieurs soirées à pleurer sans s’arrêter. Même si les souvenirs d’elle et sa grand-mère lui reviennent à l’esprit, ils ne peuvent effacer toute son amertume.

L’interprète du personnage d’Eleven dans la série Stranger Things explique que sa grand-mère est décédée des suites de la maladie d’Alzheimer. « Une maladie cruelle, qui l’a privée de ses souvenirs et de ses capacités à fonctionner comme un être humain ». Les derniers moments de la défunte ont dû être particulièrement éprouvants si elle a perdu ses facultés humaines. On ne peut qu’imaginer la peine de la jeune actrice.

Elle espère que le temps guérira ses blessures

La jeune femme a confié qu’il était extrêmement difficile pour elle de rester impuissante face à l’état de santé de sa grand-mère qu’elle considère comme un véritable ange gardien. « J’espère que tu veilleras sur moi et me protégeras comme tu le faisais quand j’étais petite. Je t’aimais plus que quiconque ne pourra jamais aimer ».

L’actrice a ensuite évoqué leurs souvenirs notamment lorsqu’elle lui chantait une chanson après le dîner ou lorsqu’elles jouaient toutes les deux aux mots croisés. Elle s’asseyait sur les jambes de la femme sénile et cette dernière, lui racontait les histoires sur son enfance et sur sa vie alors que la Deuxième Guerre mondiale faisait rage.

Malheureusement pour Millie, elle n’a pu être aux côtés de sa grand-mère durant ces derniers instants à cause de la crise sanitaire. Elle n’avait d’autre choix que de communiquer avec la vieille femme par FaceTime. Elle s’est remémorée le fait qu’elle passait tout son temps à chanter pour sa grand-mère, même quand cette dernière était endormie.

Heureusement pour l’adolescente, elle pourra trouver du réconfort dans les bras de sa mère qui la soutiendra durant cette période difficile. Les propos déchirants de la jeune femme ont beaucoup ému les internautes qui ont laissé de nombreux messages dans la section des commentaires. C’était des messages de soutien qui lui feront certainement chaud au cœur.