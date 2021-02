Mimie Mathy : les confidences de l’actrice par rapport à ses parents qui ont découvert sa maladie

Mimie Mathy souffre d’une maladie à savoir l’achondroplasie qui se caractérise par un raccourcissement des os. Elle est donc atteinte de nanisme et elle a pu se confier sur TF1 ce dimanche notamment pour dévoiler la réaction de ses parents. Elle raconte que, lors de sa naissance, il n’y avait pas la technologie d’aujourd’hui avec notamment les échographies et il n’y avait pas non plus un facteur dans sa famille qui laissait présager cette maladie.

Sa grand-mère découvre la différence de Mimie Mathy

Face à Crespo-Mara, qui est à l’origine de l’interview, elle révèle que ses parents n’ont pas tout de suite compris que leur fille était différente puisque cette maladie n’était pas évoquée. Toutefois, sa grand-mère paternelle a pu constater que sa taille était différente. Elle partage alors une anecdote concernant une cousine plus âgée de 15 jours seulement et sa grand-mère avait eu l’idée de tricoter des vêtements. Toutefois, la taille des manches n’était pas la même pour les deux enfants.

Les parents de Mimie Mathy décident alors de se rendre chez un spécialiste pour savoir si leur enfant avait une taille « normale » .

. Le diagnostic tombe et ils apprennent que leur petite fille est atteinte d’une maladie à savoir l’achondroplasie, elle avait donc « des membres supérieurs et inférieurs un peu atrophiés ».

Mimie Mathy révèle qu’elle avait environ un an lorsque le diagnostic sur sa taille a été partagé.

Elle partage donc les circonstances de la découverte de cette maladie, mais elle évoque aussi la situation très douloureuse que ses parents ont pu vivre. Mimie Mathy précise qu’ils ont été contraints de supporter des réflexions, et même des jugements très douloureux. L’actrice révèle qu’elle a toutefois reçu beaucoup de force de la part de ses parents qui ont réussi à prendre sur eux malgré les horreurs qu’ils ont pu entendre.

Certains ont donc pu dire aux parents de Mimie Mathy que leur fille « ne grandira pas plus de 670 cm, qu’elle ne marchera jamais, ils ont dû pleurer un bon coup, je pense ». Aujourd’hui, elle est actrice puisque vous pouvez la découvrir dans Joséphine Ange Gardien et elle est aussi humoriste. Mimie Mathy est également une figure très importante pour la cause des Restos du Coeur.

Mimie Mathy est l’une des personnalités préférées des Français

Mimie Mathy a eu l’occasion de se tourner rapidement vers les métiers du spectacle, elle a appris le chant et la danse ainsi que la comédie grâce à l’Atelier de Comédie musicale de Nice. Cette dernière avait vu le jour grâce à Michel Fugain. Elle a eu l’occasion de monter son premier spectacle dans les années 80 avant de rencontrer Michèle Bernier. Pierre Palmade a eu l’occasion de lui co-écrire un autre one-woman-show notamment dans les années 90. Toutefois, le plus grand succès à la télévision se nomme Joséphine puisqu’elle est l’ange gardien de TF1 depuis 1997.

Elle a également pu monter sur les planches avec plusieurs spectacles. Au niveau de sa vie privée, elle a rencontré son mari en 2003 puisqu’elle décide de faire monter un homme sur scène. Benoît a donc le coup de foudre pour l’humoriste et le duo a pu se marier en 2005. Sept à Huit diffuse toutes les semaines un portrait, celui de la semaine dernière était aussi très poignant puisqu’il permettait de découvrir le combat de l’actrice Hélène de Fougerolles qui a pu se confier sur la naissance de son enfant. Si vous avez loupé l’interview de Mimie Mathy, vous pouvez la retrouver avec le replay.