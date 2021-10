Miss Dominique perd 70 kilos, la chanteuse affiche sa nouvelle silhouette !

Miss Dominique revient en lice, toute ravissante. Elle arbore un physique spectaculaire. Celle-là qui participe à l’émission Incroyable talent 2021, a de quoi fait parler d’elle. Il y a juste quelques années de cela, elle a impressionné le grand public, par sa grosse perte de poids. C’était inexplicable, mais ce lourd effet était inspirant.

Miss Dominique avec sa sublime silhouette

Miss Dominique, finaliste de Nouvelle Star 2006 a fait un retour spectaculaire sur M6 ce mercredi 20 octobre 2021. Elle s’affiche à nouveau avec sa silhouette amincie puisqu’elle a perdu depuis quelques années déjà, environ 70 kilos. Dans le passé, la sublime femme de 43 ans avait impressionné plus d’un, non seulement par sa voix, mais aussi par son physique totalement différent.

En effet, Miss Dominique était plus ronde à un certain moment. Elle pesait environ 111 kilos. Le plus extraordinaire, c’est qu’elle n’a pris qu’un an pour se métamorphoser entièrement. Elle a perdu beaucoup de poids pour son plus grand bonheur et était à 68 kilos en moins.

Pour mieux accepter son tout nouveau reflet dans le miroir, la jeune femme a suivi quelques séances de thérapie. « Je me rends compte que j’avais un sacré embonpoint » avait-elle indiqué. Elle poursuit en affirmant qu’elle reproche même à ses amis, de ne pas lui avoir dit qu’elle était grosse.

Mieux encore, quatre années plus tard, la chanteuse avait encore perdu 20 kilos. Elle était donc à un total de 70 kilos perdus. « C’est le record européen, on aurait pu me mettre dans le livre de records » avait-elle évoqué. Elle n’est pas en mesure d’expliquer les raisons derrières cette prise de conscience subite. Tout compte fait son retour sur M6 cette année procure donc un plaisir hors du commun à ses fans.

Les critiques sur la transformation de Miss Dominique

En réalité face à cette transformation subite, plusieurs sont ceux qui se sont longuement interrogés sur la stratégie utilisée par Miss Dominique. Certains affirment même que la jeune femme s’était fait poser un anneau gastrique. Jusqu’à ce jour, la chanteuse n’a pas réagi face à ces rumeurs. Elle n’y fait en réalité, aucune allusion.

Miss Dominique affirme plutôt « Je ne m’aventurais pas à donner des conseils diététiques ou chirurgicaux ». Elle poursuit en déclarant que chaque personne doit faire ce qui est bon pour elle. « Je peux vous dire que j’ai investi dans une PowerPlate et une machine de muscu ». a-t-elle souligné.

Elle explique par la même occasion que le fait d’avoir fait de la gym étant jeune lui a vraiment facilité la tâche. Puisque son organisme a vite eu la mémoire de cette époque, ce qui lui a permis de retrouver un corps tonique. C’est la simple explication que Miss Dominique a pu avancer pour justifier sa perte de poids.

Miss Dominique

Miss Dominique est la finaliste de la quatrième édition de La Nouvelle Star. Elle s’est principalement illustrée grâce à un talent remarquable et un style très personnel et original. Avec sa voix exceptionnelle et sa forte personnalité, la jeune femme a gagné des cœurs. Elle a pu faire d’elle une véritable icône des plateaux télés et du grand public.