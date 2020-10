Miss France 2021 : Encore une Miss disqualifiée… Saint Martin Saint Barthelemy perd sa candidate au concours !

View this post on Instagram

Première photo officielle de Miss Saint Martin Saint Barthélémy 2020 👑😍 📍 Qu’en pensez-vous ? • #missfrance #missfrance2021 #misssaintmartinsaintbarthélémy #misssaintmartinsaintbarthélémy2020 #naimadessout #photoofficielle #shooting #missuniverse #missworld #beautypageant #news