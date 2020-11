Miss France 2021 : L’élection annulée cette année à cause du confinement ? Des rumeurs circulent !

Si le nouveau confinement est la preuve que le coronavirus est bien plus présent qu’on ne le pensait, il vient également compromettre plusieurs projets. En effet, de nombreux évènements ont été annulés tels que les concerts, les spectacles, etc. Maintenant c’est l’élection annuelle de Miss France qui est sur le point d’être également annulée à cause de ce virus. Pour l’heure, rien n’est sûr, car toutes les possibilités sont prises en compte pour trouver une solution qui convient à tous, sans mettre en danger la vie des participantes et des organisateurs.

L’organisation de Miss France 2021 : que savoir ?

Pour l’élection Miss France de l’année 2021, toutes les dispositions étaient déjà prises pour que l’évènement ait lieu dans les meilleures conditions. Les organisateurs avaient déjà choisi une date et un lieu, avant que la nouvelle d’un nouveau confinement ne soit annoncée.

En effet, l’événement devait avoir lieu le 12 décembre 2020, dans le magnifique complexe du Puy-du-Fou dans la région de Vendée. La présidente du comité d’organisation Sylvie Tellier, était ravie que tout se passe pour le mieux cette année, malgré le coronavirus qui sévissait. Il faut dire qu’elle est très attachée à ce concours national de beauté depuis 15 longues années. Malheureusement, c’était avant qu’un dernier bilan sur la crise sanitaire dans le pays ne vienne tout compromettre.

C’est ce 28 octobre dernier que la nouvelle d’un nouveau confinement a été annoncée à la population par le président de la république Emmanuel Macron. Cette mesure mise en place est prévue pour une durée de 4 semaines au minimum, ce qui laisse penser qu’on pourrait aller bien au-delà si la situation ne s’arrangeait pas. Même si cette mesure vient contrarier de nombreuses personnes, et principalement tous ceux qui travaillent dans le monde du showbiz, elle est indispensable pour éviter la propagation du virus. Pour ce qui concerne l’organisation de Miss France, il est encore trop tôt pour savoir quelle décision sera prise. Une chose est certaine, tant que les mesures de distanciation seront obligatoires, il y a peu de chances que cette cérémonie puisse avoir lieu.

Quelles sont les options disponibles pour organiser Miss France 2021 ?

Le moins qu’on puisse dire actuellement, c’est qu’avec toutes ces mesures de sécurité, la présidente du comité de Miss France marche sur des œufs. Elle doit trouver le moyen de maintenir l’évènement et de continuer à divertir le public, sans pour autant mettre en danger la vie des participantes et du personnel chargé de l’organisation. Pour cela, elle affirme lors d’une interview qu’elle étudie toutes les possibilités qui lui sont offertes. Tout le comité d’organisation patiente pour voir comment les choses vont évoluer, afin de prendre la meilleure décision pour le bien de tous.

Sylvie Tellier explique que comme dans tous les corps de métier, elle fera en sorte d’adapter la cérémonie aux nouvelles règles de sécurité en vigueur. Par conséquent, si le concours devait effectivement avoir lieu, toutes les dispositions seront prises pour veiller à la sécurité de toutes les participantes. D’ailleurs les mesures sanitaires ont déjà été respectées au moment des élections régionales, pour s’assurer de l’état de santé des candidates. Il faudra attendre les jours à venir pour savoir comment la situation évolue et quel sera le sort réservé à ce concours national cette année.