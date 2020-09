Miss France 2021 : l’élection de la nouvelle reine de beauté aura lieu finalement au Puy du Fou !

Malgré le coronavirus, les activités reprennent, et l’élection de Miss France 2021 se tiendra bel et bien. Même si les choses se sont quelque peu compliquées, des solutions ont été trouvées, et l’élection se tiendra mais cette fois-ci au Puy du Fou.

Le Puy du Fou accueille l’élection Miss France

Ce fut une année particulière pour l’univers des miss France. Déjà, les élections régionales se feront avec un public vraiment limité, et beaucoup de choses n’ont pas encore été mises au point, du fait du retard accusé en raison de la pandémie du Covid-19. Toutefois pour le lieu où se déroulera l’élection, on sait maintenant que ce sera au Puy du Fou.

C’est donc dans le parc d’attraction vendéen, que sera choisie la reine de beauté qui succédera à Clémence Botino, la Miss France 2020. Notons que la directrice générale de la société Miss France, s’est montrée très enthousiaste à cette idée. L’ancienne miss France a avoué adorer cet endroit.

D’habitude, l’évènement se déroule dans la région d’origine de la Miss sortante, mais pour cette année, les choses ont dû être revues à cause de la pandémie. Sylvie Tellier raconte que l’idée lui est venue par hasard, alors qu’elle se baladait dans la région. Elle a donc contacté Nicolas de Villiers, qui a tout de suite été emballé par l’idée.

Une chose est sûre, la directrice des Miss France a déjà beaucoup d’idées, et imagine déjà toutes les possibilités que peut offrir un tel cadre. De plus, avec la scène immense et le nombre de place énorme, le spectacle pourrait être très grandiose en matière de mise en scène. Concernant le thème de l’évènement, il sera question de revivre l’Histoire des Miss France.

Un bon endroit pour accueillir du monde en toute sécurité

Au vue de l’espace qu’offre le Puy du Fou, tout le personnel qui travaillera pour l’évènement le fera en toute sécurité. Nous parlons-là d’une centaine de personnes. Sylvie Tellier se rappelle qu’il y a 12 ans, des élections Miss France s’y sont déroulées.

Toutefois, étant donné que le Puy du Fou a récemment fait l’objet d’une polémique, certains ont pensé que Sylvie Tellier a été influencée. Elle a expliqué que c’était prévu bien avant l’été. De plus, les responsables du parc sont contents, et ce n’est pas le Président de l’association du Puy du Fou Nicolas de Villiers, qui dira le contraire.

Le fils de Philippe de Villiers a confié que c’était un honneur de recevoir les Miss France pour le centenaire. Ce sera donc la deuxième fois que le Puy du Fou accueillera les Miss. Rappelons que la première fois, c’était pour le sacre de Chloé Mortaud en 2008, sous la direction de Geneviève de Fontnay.

Pour Nicholas de Villiers : « Cette élection, c’est le symbole de cette France qui met à l’honneur la femme et l’on peut tous être fiers que le pays soit représenté, notamment à l’étranger, par une reine de beauté. »

Quant à la polémique, il rejoint Sylvie Tellier et affirme qu’il s’agit de 2 faits qui n’ont rien à voir ensemble, et que le projet des Miss était antérieur. D’ailleurs, il précise que pour l’évènement qui a fait polémique, où ils ont été accusés d’avoir accueilli environ 9000 personnes, tout avait été fait dans le respect des règles sanitaires, et avec l’accord du préfet.

D’après Nicholas de Villiers, tout se passera en toute sécurité pour l’évènement Miss France, avec une jauge inférieure à 5000 personnes. Rendez-vous donc en décembre 2020 pour voir la finalité !