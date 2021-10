Miss France 2022 : pleins feux sur Anna Ousséni, qui est la Miss Mayotte 2021 !

Le 7 octobre 2021 a été une date très déterminante pour Miss Mayotte 2021. Après les élections des reines de beauté régionales à travers toute la France, place au Mahorais. La Miss Mayotte 2021 a été finalement élue pour le grand bonheur général. À ne pas en croire, les voix ont été plus portées sur la sublime Anna Ousseni.

View this post on Instagram A post shared by ✨Miss Mayotte 2021✨ (@anna.oussenioff)

Anna Ousséni : nouvelle Miss Mayotte

Le jeudi 7 octobre 2021, l’élection de Miss Mayotte 2021 s’est tenue principalement devant Sylvie Tellier et Amandine Petit. Un moment symbolique pour l’île de Mayotte. À la surprise générale, c’est la ravissante Anna Ousseni qui a remporté le titre avec bravoure. Tout naturellement, la superbe couronne et la mythique écharpe qui vont avec, lui ont été attribuées.

En effet, Anna Ousseni est âgée de 24 ans et mesure 1m70. Celle qui affiche un visage de poupée est diplômée d’un Bachelor en zone import-export. Venue de Sada, ville située à l’ouest de Mayotte, la jeune femme se dessinait à un autre destin, puisqu’elle ne comptait même pas se présenter à l’élection.

C’est une vérité qu’elle appuie tout naturellement sur son compte Instagram. Elle déclare « Hier, j’étais très loin d’imaginer que j’aurais osé me présenter à un tel concours un jour ». Elle précise « J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai réussi cette première étape grâce à vous et à ma détermination ».

Un discours digne d’une vraie Miss

Jusqu’à ce jour, jamais une Miss Mayotte n’a gagné l’élection Miss France. Tous les espoirs sont donc portés sur la charmante Anna. Le plus reluisant, c’est que lors de l’élection, la jeune femme a exprimé son envie de devenir la représentante de l’île. Elle affirme « Être élue Miss, c’est valorisé la beauté de Mayotte et de la femme mahoraise ». Et ce, avant de poursuivre « Je souhaite être l’ambassadrice de la richesse de notre île ».

Bien que la charmante jeune femme n’avait pas pour but d’être Miss Mayotte 2021, tout est actuellement à son honneur. Elle a su séduire le comité délégué par sa beauté, son charisme et son discours.

En plus, sur son compte Instagram, elle exprime sa fierté de pouvoir représenter son île, ses valeurs et sa culture à Miss France. Une joie qui ne risque pas de s’estomper de sitôt puisque la jeune femme est déterminée à aller jusqu’au bout.

View this post on Instagram A post shared by ✨Miss Mayotte 2021✨ (@anna.oussenioff)

Les anciennes Miss Mayotte n’ont pas ramené la couronne de Miss France au pays

L’élection Miss Mayotte choisit principalement une candidate au concours de beauté Miss France, depuis les années 2000. De nombreuses femmes, aussi belles les unes que les autres, candidatent pour représenter humblement l’archipel. Toutefois, seules trois Miss Mayotte ont été classées. Le meilleur classement pour la région d’outre-mer, c’était Esthel Née qui a fini troisième dauphine en 2008.

Hormis ça, c’était la jeune Anlia Charifa qui avait représenté Mayotte au concours Miss France en 2020. La sublime femme était étudiante en master en création audiovisuelle à l’époque, après une réorientation depuis un master de marketing digital. Elle s’était classée dans le Top 15, lors de l’élection d’Amandine Petit.