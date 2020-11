Miss France en deuil : le décès tragique d’une ancienne Miss France met un coup au Comité !

View this post on Instagram

➡️ 20h30 : Élection de Miss Corse 2020 ! Dans quelques heures vous connaîtrez la première candidate élue pour Miss France 2021 ! Qui sera t’elle ? • Rendez-vous sur les réseaux sociaux Miss France et @misscorseoff • #MissFrance2021 #MissCorse #crown 📸 @sipa.press