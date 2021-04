Mode 2021 : les femmes adoptent les Crocs et les joggings pour une tenue décontractée

Avec la crise sanitaire, les femmes sont de plus en plus nombreuses à adopter un maquillage nude et des tenues décontractées. Le cocooning prime alors sur des vêtements un peu plus stricts qui avaient autrefois la cote. Plusieurs articles de presse, notamment celui de Madame Figaro montrent que les tendances ont clairement changé depuis le début 2021.

Crocs et jogging, la tenue très sympathique

Si autrefois, les femmes ne pouvaient pas se passer de leurs escarpins et de leur tailleur, sachez qu’elles embrassent désormais des tenues beaucoup plus décontractées. Elles optent tout de même pour l’élégance, il suffit alors de mixer certains vêtements pour avoir des associations sympathiques.

Si vous décidez de porter le jogging, sachez qu’il sera possible d’associer le bas avec une chemise et l’ensemble avec des talons .

. Le but est de prendre une pièce cocooning que vous pouvez sublimer avec d’autres vêtements un peu plus stricts.

Le jogging ne se porte pas seulement avec une attitude streetwear, un pull avec une capuche et un bob.

Certes, cette association est tout à fait possible, il faut alors opter pour ce que vous appréciez, mais n’oubliez pas que le fait de casser les codes de la mode est toujours appréciable. Les chaussons en plastique, les fameux Crocs ont également la cote auprès des femmes.

Comment porter des Crocs ?

Il aurait été difficile d’imaginer que ces souliers se retrouvaient sur les podiums et, pourtant, ils étaient présents lors du défilé de Chanel. Ce ne sont donc plus des chaussures réservées au jardinage puisque les femmes décident de les porter au quotidien pour le côté cocooning et décontracté. Bien sûr, vous ne pourrez pas forcément vous rendre au travail avec ces souliers, mais ce n’est plus une faute de goût de les porter. Optez pour des versions assez modernes qui sont en adéquation avec votre tenue vestimentaire qui pourra être colorée.

Le survêtement n’est plus réservé au monde du sport, les évolutions dans le secteur de la mode sont constantes et, parfois, les associations sont loufoques, mais cela permet d’injecter un peu de fantaisie dans votre quotidien. Avec la crise sanitaire, il est toujours agréable d’avoir un peu de couleur dans les tenues. Faites l’expérience, vous pourriez être comblé par votre nouveau dressing.