Mode de style, quelques conseils pour bien agencer les couleurs de vos tenues sans faute !

Tout le monde passe du temps devant un miroir pour savoir si tel haut peut être porté sur tel pantalon. Il faut savoir assembler, mesurer et coordonner les couleurs. Voici quelques conseils pour savoir comment mélanger les couleurs avec goût.

Ce que vous devez faire pour un mélange harmonieux de couleurs

Dans le domaine de la mode et surtout en matière de couleurs, vous devez faire très attention à ne pas sortir de la tendance.

Mettez les couleurs au bon endroit. Il est souvent difficile de savoir où placer les couleurs claires, foncées ou neutres. Les couleurs sombres comme le bleu nuit, le noir ou le gris sont appropriées pour vos pantalons, shorts ou jupes. Quant à vos hauts, il est recommandé de choisir des couleurs plus claires, car elles font ressortir le teint ;

Ne portez pas plus de trois couleurs à la fois. Si vous mettez plus de trois couleurs ensemble, vous provoquerez un grand déséquilibre dans votre apparence. Les trois couleurs que vous choisissez doivent être deux neutres et une colorée ou l’inverse ;

Vous pouvez utiliser un camaïeu. Cette technique vous permet d’assembler plusieurs couleurs sœurs comme le bleu ciel, le bleu nuit et le bleu électrique. Vous obtiendrez un dégradé harmonieux et très subtil ;

Utilisez le cercle chromatique. C’est un cercle composé des couleurs primaires que sont le bleu, le jaune et le rouge et de leurs dérivés que sont les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Si vous voulez associer deux couleurs qui se complètent, vous devrez choisir les deux couleurs qui se font face. Par exemple, bleu et orange ou violet et jaune ou encore vert et rouge. Lorsque vous avez fini de faire votre choix, portez la couleur la plus foncée en bas et la plus claire en haut. En effet, c’est la partie du corps qui porte la couleur la plus claire qui est le plus mise en valeur. C’est à vous de voir quelle partie de vous vous voulez mettre en valeur ;

Mélangez des couleurs neutres. Comme ces couleurs ne sont pas saturées, vous trouverez qu’il est très facile de les mélanger. Le jaune clair ou le bleu ciel donnent de la douceur à vos vêtements.

Ce que vous devez retenir du mélange des couleurs

Vous devez maîtriser les mélanges de couleurs qui fonctionnent toujours. Vous devez les connaître par cœur afin que le choix de la couleur ne soit plus un véritable casse-tête pour vous. Rappelez-vous que le bleu foncé est associé à des couleurs comme le rouge, l’orange et le jaune.

Le bleu électrique est associé au beige, au marron et au gris. Le violet avec le gris, le vert, le turquoise, le bleu canard et le vert d’eau. La couleur orange est associée au vert foncé, au brun et au gris. Le jaune est associé au bleu, au rouge et au brun. Il y a aussi l’association de couleurs neutres comme le lilas, le vert d’eau, le gris, le rose pâle et le bleu.