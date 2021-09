Mode : découvrez ces tendances incroyables que les stars ont décidé d’adopter en cet automne !

Aujourd’hui, les stars et la mode n’en font qu’un. Chaque saison de l’année, elles ont toujours un coup d’avance et sont très souvent les premières à adopter les nouvelles tendances. Une réalité très évidente compte tenu de tous les grands couturiers et stylistes qui les entourent. Voici donc cinq tendances incroyables que les célébrités ont décidé d’adopter en cet automne-hiver 2021-2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Faux Fur ❤️🇫🇷 (@fur.french)

La fausse fourrure très attirante

La veste ou le manteau en fausse fourrure protège du froid avec style. Très prisées pour cet automne, même les stars en raffolent déjà et nombreux sont ceux qui ont décidé de l’adopter pour leur plus grand plaisir personnel.

Les minis sacs, pour un look plus sophistiqué et élégant

Ce sont des pièces à dégainer même en soirée pour accessoiriser son look, de jeune fille avec un combo jean-basket. C’est idéal pour s’offrir un look hors pair et tendance en un rien de temps.

Étant donné que tout ce qui est petit est mignon, les mini sacs n’ont pas pu échapper aux mains des stars, cette saison. Il est possible d’en retrouver de différentes couleurs, et modèles. Nous avons le bleu (ou métallisé ou mixte), le rouge vif, l’imprimé arty, et bien d’autres qui apportent du peps dans le quotidien de nos stars.

Les pulls dépourvus de manches

Les pulls sans manches, sublimes, se marient avec efficacité sur les vêtements du moment. Avec de tels pulls, vous ne ferez absolument pas ringarde, car c’est l’ultime pièce cette saison. Il est possible de le porter XXL en robe ou encore avec le fameux bermuda en cuir. Pour faire ressortir la particularité de ce vêtement, il est plus conseillé d’enfiler une chemise, un t-shirt ou une blouse en dessous. Impossible donc de s’en passer, si bien même les stars l’ont déjà adopté.

Les pantalons en cuir, une réouverture aux métaux

Les pantalons en cuir font partie des pantalons les plus fun de cette saison. Les stars l’ont très vite remarqué et n’ont pas hésité à l’adopter. Ils sont très sexy, séduisants et sculptant. Leur coupe molle, leurs poches en biais et leur taille élastiquée permettent de dédramatiser l’effet du cuir. Elles permettent également de donner par la même occasion, un supplément de coolitude à toute la silhouette.

En termes de couleur, le noir est plus prisé. Hormis cette couleur, il y a également la Camel, le fauve et le kaki, qui ne sont pas exclus. C’est le modèle tendance de l’automne qu’il ne faut pas délaisser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lemmys_reitstiefel (@lemmys_reitstiefel)

Les bottes plateformes plus chic

Les bottes plateformes sont des chaussures qui sont aussi dans les premiers rangs cette saison. On en découvre déjà sur les différents podiums de la fashion et bitume pour un plus grand plaisir et une satisfaction vestimentaire.

Ces incontournables, qui s’affublent de quelques centimètres de plus, sont des chaussures très osées et stylées. Il marque une certaine élégance au look. C’est l’idéal pour prendre de la hauteur tout en restant tout de même confortablement chaussées.