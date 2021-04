Mode été 2021 : voici les tendances que vous ne devez pas louper, vous allez adorer !

Il est l’heure de renouveler votre garde-robe afin d’adopter des pièces beaucoup plus estivales. Alors que les températures ne cessent de grimper, vous pouvez choisir quelques pièces et certaines auront clairement la cote au cours de l’été 2021. Bien sûr, sélectionnez uniquement celles qui seront en adéquation avec vos préférences.

Le Top 3 des tendances pour cet été 2021

La mode peut être la même au fil des saisons puisque vous retrouvez des pièces qu’il suffit d’adapter à la nouvelle saison. Cela vous permet de rentabiliser plus facilement vos achats et vous évite d’acheter de nouveaux produits.

La veste à carreaux est sans doute la pièce maîtresse du dressing féminin et elle sera encore au rendez-vous pour cet été, vous pouvez la porter avec un short en jean et des baskets blanches .

. Le sweat à capuche avec une veste est aussi à la mode pour un look très streetwear qui ne cesse d’attirer les femmes.

Les imprimés ont aussi la cote comme celui pour les tigres, vous pouvez le retrouver sur différentes pièces comme les robes.

Ce sont les trois tendances qui se dessinent pour l’été 2021, mais d’autres vêtements ont aussi la cote comme les cardigans très courts et doux.

Le jogging coloré aura une place de choix dans votre dressing

C’est sans doute la tendance du moment puisque vous pouvez trouver des ensembles colorés avec notamment le tie and dye. Il y a même des kits prêts à l’emploi que vous pouvez acheter dans les magasins de loisirs créatifs pour préparer vos propres vêtements. Les joggings unis avec une seule couleur sont très appréciés au même titre que les versions multicouleurs. N’hésitez pas à adopter les tons pastel puisqu’ils sont aussi au coeur de la mode de cet été 2021.

Cela permet d’injecter un peu de couleur dans votre quotidien, certaines femmes n’hésitent pas à adopter des coupes de cheveux avec des teintes similaires. Sur Instagram, par exemple, et même Pinterest, les coiffures violettes et mauves ne cessent de se dévoiler pour le plus grand bonheur des femmes qui recherchent un peu de fantaisie pour préparer la prochaine saison qui arrive à grands pas. Vous avez désormais des pistes à suivre pour améliorer votre dressing.