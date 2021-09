Mode : la semaine de la mode italienne débute avec les défilés printemps-été 2022 à Milan !

L’univers de la mode internationale continue son tour des grandes capitales du style vestimentaire. Après New York et Londres, la Fashion Week a donc déposé ses valises à Milan, la ville italienne reconnue pour son prestige artistique. Prévu pour se dérouler du 21 au 27 septembre prochain, ce nouveau rendez-vous des plus grandes marques et designers du monde entier promet d’être riche en attractions. Des attractions constituées de pièces originales que le public milanais aura l’occasion de découvrir durant les nombreux défilés prévus.

L’étape de la Fashion Week à Milan promet d’être riche en couleurs

Pour ce rendez-vous annuel qui parcourt 03 capitales européennes et un État américain, l’étape milanaise était bien sûr une des plus attendues. Connu pour être le berceau de plusieurs marques vestimentaires comme Giorgio Armani, Prada, Versace, Gucci et bien d’autres, le rendez-vous milanais de la Fashion Week s’est toujours illustré par la beauté de ses créations.

Et pour cette nouvelle édition, un programme alléchant a été concocté pour le public venu massivement à la phase d’ouverture. En effet, il est prévu plus d’une soixantaine d’événements qui jalonneront le programme de ces 6 jours de défilés des nouvelles tendances vestimentaires à découvrir cette saison.

Dans une période et un contexte européen toujours marqués par la pandémie de la Covid 19, il est donc prévu en plus des évènements de défilés physiques de mannequins des séquences digitales. Ces événements virtuels mettront également en valeur les nombreux motifs qui seront certainement à la page dans les semaines et mois à venir.

Les marques les plus attendues aux défilés printemps-été 2022 de Milan

Pour cette nouvelle échéance costumée de la mode italienne, plusieurs grandes maisons de couture ont annoncé leurs participations effectives. On aura ainsi l’honneur de découvrir les nouvelles innovations de ces grands créateurs qui malgré le temps font toujours preuve d’ingéniosité pour satisfaire leur clientèle.

Il sera également attendu des marques plus jeunes qui tenteront peu à peu de s’insérer dans le club des mastodontes de l’habillement. Pour cela, ces marques à l’expérience mineure vont miser sur des modèles d’inspirations plus contemporaines qui feront le plaisir des plus jeunes.

Au total, on devra donc s’attendre à voir défiler des géants comme Fendi, Versace, Giorgio Armani, Jil Sander et Blumarine. Du côté des marques moins expérimentées, on aura la présence des noms comme Lagos Space Programme ou encore Shuting Qiu qui évolueront plus en prestations digitales.

Un rendez-vous milanais de la Fashion Week qui précédera celui de Paris

Après New York et Londres, Milan rejoint aujourd’hui les destinations qui reçoivent cet événement incontournable de la mode. Et la cité italienne espère faire d’ailleurs mieux que ses prédécesseurs en offrant un show des plus inédits et des défilés à couper le souffle.

Un pari susceptible d’être gagné quand on imagine le nombre de créateurs qui se bousculent actuellement dans cette ville pour dévoiler leurs plus beaux chefs-d’œuvre en stock. Mais une fois cet exploit accompli, Milan devra s’inquiéter de ne pas être presque immédiatement détrôné par le rendez-vous de Paris qui promet également d’être spectaculaire.

Prévu pour se tenir du 27 au 05 octobre, il accueillera également de grands noms de la haute couture notamment avec le retour de Saint Laurent sur le calendrier de cette édition.