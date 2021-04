Mohamed (Koh Lanta) balance tout : il a dérobé un objet mythique sur le tournage de l’émission

En effet, il se trouve que l’ancien candidat Mohamed n’est pas passé inaperçu lors de sa dernière déclaration. Invité dans l’émission de Touche Pas à Mon Poste sur C8 avec Cyril Hanouna, il a pu faire des déclarations assez choquantes dont on devrait se souvenir pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais malheureusement, personne ne pourrait être en mesure de savoir si les faits décrits par le candidat sont avérés ou non, car ils sont complètement dingues et l’objet que l’on a pu voir n’a pas pu être confirmé par la production. En effet, celui-ci a pu raconter sur le plateau qu’il n’avait pas hésité une seule seconde à dérober un objet sur le tournage de Koh Lanta. Si certains pensent qu’il aurait pu se procurer un totem, ce n’est malheureusement pas le cas.

Bien que cela puisse constituer un très beau souvenir, ces derniers sont sans cesse utilisés par la production de l’émission et il pourrait être très difficile et même impossible d’en voler un. Avec cette histoire, on peut dire que Mohamed pourrait même peut être avoir des problèmes avec la production, car il s’agit d’une révélation qui peut paraître assez choquante…

Koh Lanta : une nouvelle saison qui devrait tenir toutes ses promesses…

La prochaine saison de Koh Lanta est plus attendue que jamais, et cela peut très bien se comprendre : il s’agit d’une saison assez spéciale dans laquelle on va pouvoir retrouver en exclusivité plusieurs candidats mythiques de Koh Lanta. Baptisé Koh-Lanta All Stars 2021, ce projet assez incroyable devrait réunir plusieurs candidats mythiques de l’émission, et il est actuellement en tournage dans le plus grand des secrets.

En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus n’est pas encore tout à fait terminée, on imagine que cette saison n’est vraiment pas comme les autres et que tout a été mis en place pour pouvoir accueillir les candidats dans de bonnes conditions. Malheureusement, certains anciens candidats mythiques ne pourront pas participer à cette grande aventure de Koh Lanta, et on peut très bien comprendre qu’ils le regrettent…

Parmi ceux qui ne sont pas sélectionnés, on retrouve donc Moundir qui a souffert récemment à cause du coronavirus, mais également Mohammed, dont les plus grands fans de Koh Lanta se souviennent encore aujourd’hui. Alors que ce dernier est venu sur Touche Pas à Mon Poste pour expliquer cette situation, on ne s’attendait pas à ce qu’il fasse une révélation aussi étonnante…

Mohamed fait des révélations sur l’émission : il balance tout !

C’est contre toute attente que Mohamed, de l’émission Koh Lanta, a pu révéler contre toute attente que certains candidats avaient pu se rapprocher lors de l’aventure, mais il a surtout étonné tout le monde avec tout autre chose. En effet, on a pu découvrir que Mohamed avait pu dérober un objet précieux de Koh Lanta, que personne ne s’attendait à voir sur le plateau de TPMP.

On a donc pu découvrir que Mohamed serait parti avec « le décor », ou plus précisément avec le flambeau de l’émission. Une information assez incroyable et qui a de quoi surprendre : on imagine que des millions de téléspectateurs rêveraient aujourd’hui d’avoir également le flambeau de Koh Lanta chez eux !

A l’heure où il se trouve que l’émission ne cesse de se renouveler, on peut dire que cela permet au moins au candidat de garder un souvenir de son passage étant donné qu’il n’a pas été invité pour la nouvelle saison !