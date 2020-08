Mom and Dad (Netflix) : un film grinçant, que les téléspectateurs adorent ou détestent ! Quel sera votre avis ?

Tandis qu’à la télévision, journalistes, commentateurs et autres spécialistes s’interrogent au sujet d’une épidémie majeure aux USA, soudainement, tous les parents se mettent à tuer leurs enfants, comme pris de furie. Maman et papa sont bel et bien devenus des criminels commettant sans aucune pitié les pires infanticides. Dans Mom and Dad, film Netflix qui n’est pas sans rappeler l’épidémie de coronavirus à laquelle le monde fait actuellement face, les adultes perdent totalement la boule et basculent dans une folie meurtrière, tournée vers leurs propres rejetons. Ce film d’horreur à regarder en streaming sur Netflix possède un casting talentueux, composé entre autres de Nicolas Cage, Selma Blair et Anne Winters.

Nous vous mettons toutefois en garde sur le fait que si vous pensiez visionner ce film avec vos enfants, cela est fortement déconseillé. En effet, certaines scènes, propos ou images peuvent fortement heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs.

Mom and Dad en streaming sur Netflix : un film qu’on adore ou… qu’on déteste

Le film Mom and Dad, disponible en streaming sur Netflix depuis 2018, est depuis peu visionné par beaucoup d’abonnés. Il faut dire que son synopsis tombe à pic en cette période de confinement liée à la pandémie de Covid-19.

Ce film, dont le scénario est totalement déjanté, est de notre avis plutôt réussi bien que socialement incorrect et totalement transgressif. Les scènes de violence qui émaillent cette production sont assez bien réalisées et ne cherchent pas à choquer pour choquer, avec d’ahurissantes doses d’hémoglobine que peuvent montrer bien des films d’horreur.

Le scénario original est porté par un couple d’acteurs qui fonctionne bien -Nicolas Cage et Selma Blair-, lesquels se révèlent totalement déjantés. Les nombreux flash-back présents dans le film permettent aux téléspectateurs de mieux comprendre comment fonctionnent le couple et la famille dans son ensemble, ce qui se révèle très intéressant. En effet, le côté huis clos du film entraîne une tension bienvenue tout en permettant de s’immerger dans les failles familiales inhérentes à toute famille.

La fin de Mom and Dad nous apparaît néanmoins bâclée, ce qui est fort dommage étant donné la dimension prise par ce film, dès le départ. En effet, le scénario laisse en suspens bien des questionnements et la scène finale, qui n’en est pas vraiment une, ne permet pas d’y répondre. Dès les premières scènes du film, les médias s’interrogent au sujet de cette étrange crise sanitaire qui pousse les parents à tuer leurs enfants. Toutefois, ces pratiques ne semblent pas choquer outre mesure les adultes et la mère de famille n’est au départ qu’à moitié contaminée… Pourquoi donc ? Ces interrogations ne trouveront en effet aucune réponse avec les dernières scènes de ce film d’horreur à l’humour grinçant.

Le film Mom and Dad fait donc figure d’OVNI total dans l’univers des films d’horreur ; cette production trouvera d’ailleurs autant de détracteurs que de téléspectateurs conquis. À noter toutefois que Mom and Dad a été retiré des salles de cinéma françaises seulement deux semaines après sa sortie. L’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement relancera-t-elle le succès du film en streaming ? Nous le saurons dans les prochaines semaines !