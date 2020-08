Mont Rushemore : Donald Trump voulait sa statue parmi celles des plus prestigieux présidents américains

Le président rêverait de figurer sur le mont Rushemore un jour

Il n’y a pas si longtemps, l’actuel président américain prononçait son discours du 4 juillet à la base du mont Rushmore. Par ailleurs, il a toujours fait allusion au fait d’être ajouté au monument. Néanmoins, il s’est toujours rattrapé publiquement en ajoutant qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie. Son obsession pour ce monument est indéniable au vu de ses déclarations.

Cependant, ce qui a marqué les esprits très récemment est le fait que la maison blanche a envisagé concrètement le projet de son président. Il est ici difficile de ne pas mentionner la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem.

En effet, le président a, dans un premier temps, fait part de son souhait à cette dernière, lors de leur première rencontre. Durant cette conversation, le président a confié que son rêve est de figurer sur le monument national. Noem pensait alors que celui-ci faisait une blague. « J’ai commencé à rire. Lui, il ne riait pas. Donc il était tout à fait sérieux en disant ça », s’est ainsi exprimée Noem. Il était visiblement très sérieux quant à cette demande. Dans ce cadre, la Maison-Blanche a contacté plus tard l’entourage de Noem en ce qui concerne les étapes à suivre pour intégrer Trump sur ce monument national.

Il faut aussi dire que la gouverneure a continué à encourager le président dans son rêve. En effet, à l’occasion du 4 juillet, Noem a présenté une version miniature du mont Rushemore avec une certaine originalité. En effet, la tête de Trump a été ajoutée à cette dernière en tant que cinquième président, selon le New York Times. D’ailleurs, la gouverneure l’a également comparé à Théodore Roosevelt.

Face à ces révélations, les internautes n’ont pas manqué de réagir instantanément, notamment sur Twitter. « Il va changer le nom en Mont-Russia-More » s’est ainsi amusé un internaute. Un autre s’est indigné : « Il n’y a aucun moyen de voir Trump sur le mont Rushemore ». Par ailleurs, plusieurs internautes ont accusé Trump d’avoir des délusions de grandeur. Enfin, un dernier internaute s’est demandé s’il avait rêvé quant à ce potentiel projet de Trump. Puis, il s’est étonné que la maison blanche, au lieu de démentir l’information, ait choisi de noter qu’il s’agit d’un monument fédéral et non étatique.

Une information rapidement démentie par l’intéressé lui-même

Il est à noter que Donald Trump est un habitué des attaques et des moqueries, particulièrement de ses détracteurs. Face à ces informations, il n’a pas manqué de réagir. Il a donc dans un premier temps dénié l’affirmation. Cependant, dans un second temps, il avancé que le graver sur le mont Rushemore était une bonne idée.

Dans son premier tweet, on pouvait ainsi lire « Encore une fake news de la part du déliquescent New York Times et de la peu regardée CNN” et aussi «Je n’ai jamais suggéré cela. Cela dit, sur la base de tout ce que j’ai accompli durant mes premières trois années et demi -peut-être plus qu’aucune autre présidence-, cela me paraît être une bonne idée! ». Dans un second tweet, on le voit aux côtés des statues de ses célèbres prédécesseurs du mont Rushemore, dans une photo visiblement retouchée.

Il est à noter que même si le souhait du président venait à se réaliser, les membres du staff du mont Rushemore ont déclaré qu’il est actuellement impossible d’y ajouter un autre président. En effet, la structure du monument manquerait cruellement de stabilité. Enfin, il n’y a pas non plus de procédure administrative claire quant à l’édification d’une nouvelle statue sur ce monument américain. Les présidents américains sur le mont Rushemore avec lesquels Trump rêve de figurer sont à ce jour : George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt et Abraham Lincoln.