Morgane (Koh-Lanta) : à nouveau maman, elle annonce le décès du père de son bébé ! Ses fans sont très tristes !

En effet, le père de l’enfant serait décédé quelque temps seulement avant la naissance du petit garçon.

Les apparitions de Morgane à l’écran

C’est en 2008 que la jeune femme aurait réalisé sa première apparition à l’écran. Elle a donc été révélée au grand public à l’occasion de sa participation à l’émission Koh-Lanta lors de l’émission qui s’était déroulée aux Philippines. Avant d’être éliminée, elle aurait tout de même passé neuf jours au sein du camp rouge. Par la suite, elle a été présente dans d’autres émissions télévisées telles que Les Reines du shopping ou encore Le Sens de l’Effort.

En 2017, lors de sa première participation à l’émission animée par l’ex-mannequin Cristina Cordula, elle avait remporté la victoire en relevant avec succès le défi qui lui aurait été imposé. Elle devait alors réaliser un look sur le thème « élégante avec des sandales ». Cette réussite lui avait alors ouvert les portes d’une édition spéciale de l’émission qui fut diffusée l’année suivante et rassemblait uniquement des participantes victorieuses de l’émission dans une spéciale gagnante. Elle n’avait, cette fois, pas remporté le fameux chèque de 1000€ qui récompense le meilleur look. Toutefois, elle aurait quitté l’émission avec quelque chose de bien plus important, puisque cette dernière lui aurait permis de trouver l’amour. C’est ce qu’elle aurait révélé en légende d’une photographie publiée sur les réseaux sociaux où elle était accompagnée de David, le charmant brun avec lequel elle partage sa vie depuis cette rencontre.

Faut vraiment que je regarde Koh Lanta en direct et pas en replay moi https://t.co/yJJja8QyV5 — ILCS97 (@morgane_vdk) March 20, 2020

En 2019, elle était apparue dans l’émission Le Sens de l’effort aux côtés de son fils aîné, Carlos. Le docu-réalité de M6 aurait pour principe de mettre en avant une vingtaine de jeunes en situation de décrochage vis-à-vis du milieu scolaire. Ces derniers sont alors bousculés par Marius, un ancien commando de la marine. Morgane avait alors fait cette émission afin d’aider son fils adoptif, originaire de Colombie, où il aurait été maltraité et violenté.

Les annonces sur les réseaux sociaux

Avant l’heureuse nouvelle, ce fut le drame. En décembre 2019, peu de temps après avoir officialisé sa grossesse avec une photographie postée sur les réseaux sociaux, Morgane aurait publié un cliché d’elle-même sur lequel elle est accompagnée de David, son compagnon et le père de son futur enfant. La photographie était alors accompagnée d’un message touchant dans lequel elle annonce le décès de son compagnon qui n’est pas parvenu à vaincre le cancer et n’a pas pu lutter plus longuement contre la maladie afin de rencontrer son fils.

C’est le 22 janvier 2020, environ deux semaines après la naissance de l’enfant, que l’ancienne aventurière aurait décidé de partager une photo d’elle-même et de son dernier-né à la maternité. Elle y indique alors le moment de la naissance, qui remonte au 8 janvier 2020 à 1h20 du matin, et dévoile le prénom de l’enfant qui s’appellera Pacôme. Cette publication aura permis à de nombreux internautes et fans de Morgane de lui transmettre leurs félicitations pour cet heureux événement.

Ces annonces sur les réseaux sociaux, qu’elles soient heureuses ou déchirantes, ne sont pas les seules que l’ex-aventurière partage, notamment sur Instagram. Le 9 mai 2020, elle y aurait d’ailleurs expliqué le choix du prénom du petit Pacôme, ainsi que le fait qu’elle était originellement enceinte de jumeaux. L’un des embryons n’aura toutefois pas survécu.