Mory Sacko (Top Chef) : il annonce l’ouverture des réservations pour son nouveau restaurant ! Dépêchez-vous !

Le jeune Mory Sacko a largement eu le temps de conquérir le cœur du public lors de cette saison de 2020 de Top Chef.

Même si malheureusement, il a été éliminé avant les phases finales, le public n’a pas oublié sa créativité plus que débordante. Ceux et celles qui voulaient goûter à sa cuisine lors de ses nombreuses démonstrations dans l’émission culinaire seront bientôt servis.

En effet, le talentueux jeune chef se prépare à l’ouverture de son restaurant « Mosuke » à Paris. Celui-ci se situera dans le 14e Arrondissement de la ville, précisément dans la 11 rue Raymond Losserand, en lieu et place du Cobéa de Philippe Bélissent et Jérôme Cobou.

Le nom de son restaurant est la combinaison de Mo dans Mory et Suke en hommage à Yasuke. Selon les explications de Mory Sacko, ce Yasuke est le « premier et unique Samouraï africain » ayant existé au Japon.

Ce jeune cuisinier est d’origine malienne, il est très attaché aux cultures du pays du soleil levant. Sachant qu’avant, il était le sous-chef de Thierry Marx, un fervent amateur de la culture nippone au Mandarin Orientale.

Mory Sacko: "With a purple aligot, I think I'm way over the limit" (Finding Languedoc). The cook, eliminated in the quarterfinals of the 11th season of Top Chef, opens his restaurant in Paris: Mosuke. At the crossroads of three culinary influences, Jap… https://t.co/By5cKZwEpg

— Finding Languedoc (@FindinLanguedoc) August 26, 2020