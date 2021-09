Mostra de Venise 2021, une nouvelle édition qui promet d’être riche en couleurs !

La 78e édition du festival cinématographique le plus prestigieux d’Italie fait depuis hier un démarrage des plus réussis. Comme l’ont prévu ses organisateurs, l’événement qui se déroule à Venise sur un peu plus d’une dizaine de jours sera l’une des plus inédites et des plus représentatives.

Une annonce qui fait sans aucun doute plaisir aux milliers de cinéphiles venus du monde entier pour assister à l’une des dernières attractions de cette période estivale. C’est donc l’occasion d’en savoir un peu plus sur tout ce qui s’est passé hier ainsi que les surprises à venir dans les prochains jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Une cérémonie d’ouverture majestueuse et un tapis rouge bien garni

Les petits plats ont été mis dans les grands pour ces débuts du festival international du film de Venise. Un constat qui se déduit à travers la beauté du décor inaugural auquel ont eu droit les invités de prestige attendus à cette attraction cinématographique européenne.

En effet, le tapis rouge de la Mostra de Venise édition 2021 a été illuminé hier par l’élégance et le sourire de ces hôtes de renom. On a pu entre autres observer l’arrivée de stars comme l’actrice espagnole Pénélope Cruz, l’Américaine Kristen Stewart ou encore la diva britannique de 76 ans Helen Mirren.

L’occasion pour ces stars du monde entier de s’afficher vêtue de leurs nouvelles compositions vestimentaires. Chaussures de marque, sacs aux designs innovants et tenues haute couture sur mesure ont entre autres ébloui l’ensemble des festivaliers venus nombreux accueillir ces personnalités publiques dans la romantique cité lacustre italienne.

Une sélection de films hétérogènes et un jury des plus représentatifs

La diversité des horizons sera au rendez-vous pour cette nouvelle sélection de productions et personnalités pour la Mostra de Venise.

Au niveau des films choisis, le public en quête de nouvelles sensations et de découverte de nouveaux univers sera satisfait. Il aura en effet l’occasion de voyager au rythme des projections dans plus d’une douzaine de pays. De l’Italie au Mexique en passant par l’Espagne, les États-Unis et les Philippines, les passionnés de projecteurs et de salles obscures auront la possibilité de découvrir de nouveaux genres du cinéma contemporain.

Concernant le jury chargé de la désignation du « Lion d’or » qui est une des plus grandes distinctions du festival, l’honneur de la présidence revient cette année à Bong Joon-ho. Réalisateur de nationalité sud-coréenne. Il succédera ainsi à l’actrice australo-américaine Cate Blanchett. Une responsabilité qui nécessite de faire des choix objectifs qu’il aura à partager avec les autres membres du jury provenant d’un peu partout du globe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ridley Scott (@ridleyscottfre)

Des distinctions déjà connues pour certains lauréats

En attendant de découvrir le gagnant cette année du « Lion d’or », le public peut déjà se réjouir des annonces faites concernant la remise de certains « Lion d’or d’honneur ». Une série de récompenses qui aura pour but de saluer le mérite de certains grands noms de l’univers cinématographique mondial.

Le réalisateur italien Roberto Benigni ainsi que le Britannique Ridley Scott auront donc dans quelques jours l’occasion de recevoir cette marque de considération pour l’ensemble de leurs parcours respectifs.

Un programme qui promet donc d’être riche en animations et qui fait déjà saliver plus d’un. Les prochains jours nous permettront de confirmer cette tendance.