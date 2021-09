Mostra de Venise : Ben Affleck et Jennifer Lopez s’échangent un baiser devant les caméras !

Démarré le 1er septembre dernier, le festival international du film de Venise nous aura réservé jusqu’à la fin son lot de surprises croustillantes. Après la cérémonie inaugurale marquée par un parterre d’invités distingués, les tapis rouges des projections de films ont également permis d’assister à des scènes peu ordinaires.

C’est ainsi que vendredi passé, les célébrités américaines Ben Affleck et Jennifer Lopez nous ont régalé d’un savoureux moment à l’occasion de la projection du film « dernier duel ». Une arrivée royale qui par la suite a donné lieu à un baiser des plus romantiques.

Ben Affleck et Jennifer Lopez affichent leur amour au grand jour et font le bonheur de leurs fans

À l’occasion du film présenté hors compétition par le réalisateur anglais Ridley Scott à cette 78e édition de la Mostra de Venise, ils étaient sans doute les plus attendus de la soirée. Une attente que l’interprète de Batman et l’auteure de « Ain’t Your Mama » ont réussi à combler pleinement de par leur arrivée majestueuse.

En effet, venu soutenir le film dont il est l’un des acteurs principaux, Ben Affleck était le 10 septembre dernier au Palais du Cinéma de Venise. À ses bras, on pouvait remarquer Jennifer Lopez, la diva américaine connue pour son excellente carrière de vedette de la chanson et d’actrice.

Conscients que tous les projecteurs étaient braqués sur eux, les deux tourtereaux ont même échangé un doux baiser devant l’assistance présente. Une vision des plus romantiques qu’ont réussi à immortaliser les dizaines d’objectifs présents à cette soirée cinématographique.

Ben Affleck et Jennifer Lopez, un duo vestimentaire des plus appréciés

Beaucoup ont été impressionnés par le style vestimentaire adopté par les deux amoureux à l’occasion de l’un des derniers rendez-vous de cette Mostra de Venise clôturée hier 11 septembre. À en croire certains commentaires, on aurait cru qu’ils allaient à leur propre cérémonie de mariage.

En effet, d’un côté on pouvait apercevoir l’acteur de 49 ans vêtu d’un smoking sur mesure qui mettait en valeur son physique et son charme irrésistible. D’un autre côté, on pouvait contempler J.Lo dans une sensuelle robe blanche qui dévoilait des courbes de rêve, une création signée Georges Hobeika.

De quoi éclipser tout le reste de l’équipe du film « Dernier duel » présente à la cérémonie notamment l’acteur Matt Damon ainsi que le réalisateur Ridley Scott.

Ben Affleck et Jennifer Lopez, une relation qui renaît 17 ans plus tard

Si l’attraction observée à la Mostra de Venise 2021 entre Ben Affleck et Jennifer Lopez est si forte, c’est parce qu’elle n’est pas si récente comme certains pourraient le penser. En effet, avant de se remettre ensemble à partir de mai 2021, les deux personnalités américaines avaient déjà eu ensemble une idylle en 2002.

Une relation qui à l’époque avait abouti trois mois plus tard à l’annonce de leurs fiançailles. Le couple était si heureux et enthousiaste que dans cette même période, Jennifer Lopez avait tourné la vidéo de son hit « Jenny From The Block » aux côtés de son prince charmant.

Cependant, pour des raisons inconnues, ils se séparèrent en janvier 2004. C’est donc un plaisir de les revoir ensemble plus de quinze ans après et de constater que la flamme de leur amour est restée intacte.