Moundir atteint par le coronavirus : des messages poignants partagés sur Instagram

Il a partagé de nombreux messages sur son compte Instagram notamment pour avertir la jeune population. Lorsqu’il était en réanimation, Moundir a pu constater que certains patients ne sont pas ceux que l’on pourrait croire, car il y avait de nombreuses personnes qui se retrouvaient dans sa situation. En effet, le candidat emblématique de Koh Lanta a perdu de nombreux kilos, près de 18 alors qu’il a été hospitalisé pendant 15 jours. Il a également été contraint de subir quatre jours en réanimation.

Moundir se bat pour retrouver une santé de qualité

Alors que son épouse partageait sa force et remerciait toutes les personnes qui avaient pu dévoiler des messages en faveur de son époux, Moundir se battait contre le coronavirus et la situation a été particulièrement inquiétante. En effet, les poumons ont été infectés à près de 75 %, il doit désormais réapprendre à marcher, mais également à se laver, à retrouver le sommeil et à respirer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)

Une machine lui permet de respirer un peu mieux, mais il doit aussi réaliser des exercices pour travailler sa respiration .

. Pour Moundir, le fait de monter quelques marches est particulièrement difficile puisqu’il compare cela à l’Everest.

Le candidat de Koh Lanta révèle qu’il a vu des choses au CHU qui ont pu le bouleverser et il précise que ce ne sont pas les personnes âgées qui sont en réanimation.

De nombreux témoignages bouleversants ont pu être adressés ces dernières semaines à Moundir et il propose aussi une sorte de carnet de santé. Il peut ainsi s’exprimer et informer sa communauté qui a pu lui apporter un soutien sans faille depuis son hospitalisation. En effet, le candidat révèle que les nuits ne se ressemblent pas forcément. Certaines sont rythmées par des douleurs dans les poumons, d’autres sont moins problématiques.

Moundir a été atteint par le coronavirus, mais le variant anglais qui semble être très agressif tout en étant particulièrement contagieux. Il a tout de même une rééducation à mener et il pousse au maximum ses capacités, mais il respecte tout de même les nouvelles limites de son corps. En effet, sa respiration semble être assez problématique. Certaines personnes ont pu se rendre compte avec le témoignage de Moundir que le coronavirus peut finalement toucher tout le monde.

Pour Moundir, le combat continue

Il peut ainsi remercier tous les fans qu’ils soient anonymes ou non sur les réseaux sociaux pour leurs messages et leur soutien. Il est également en mesure d’utiliser son compte Instagram afin de véhiculer un message, celui d’être particulièrement vigilant à cause de cette maladie qui fait des ravages en France et dans le monde entier. Lorsque vous regardez Moundir, vous pensez qu’il ne peut pas être atteint par le coronavirus puisqu’il semble être jeune et en forme. Cela montre que tous les profils même les plus jeunes peuvent être touchés. Il partage alors ses douleurs, ses espoirs et il précise qu’il pourra aussi dévoiler plus tard que ce qu’il a pu vivre de l’intérieur pour rester en vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moundir (@moundirofficiel)



Lorsque Moundir a repris contact avec les fans sur son compte Instagram, le premier message était déjà très bouleversant. En effet, les internautes pouvaient apprendre que le candidat de Koh Lanta s’était tout de même résigné à accepter sa mort alors que ses poumons étaient grièvement touchés par le coronavirus. Comme sa femme a pu le préciser, il n’a rien lâché et c’est désormais une longue convalescence qui attend le père de famille. Ce dernier propose des messages poignants, mais importants pour que tout le monde puisse comprendre de la gravité de cette maladie.