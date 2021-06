Moundir balance tout, il était « c** » et a changé complètement grâce à sa femme Inès

Alors que la saison de Koh Lanta ne cesse de faire parler d’elle, on peut voir aussi que Moundir, l’ancien candidat mythique de Koh Lanta, ne cesse d’être dans l’actualité également. Il se trouve que le candidat est assez controversé, et on a pu le voir encore une fois ces derniers jours avec notamment une histoire assez folle en ce qui peut concerner la maladie. En effet, Moundir a pu prendre la parole concernant un fait assez troublant : il a été victime du coronavirus et on peut clairement dire que rien ne s’est passé comme prévu ! Avec beaucoup de difficulté à pouvoir prendre en charge la douleur, Moundir a vécu un gros calvaire.

Il s’est d’ailleurs empressé de partager sa vie sur les réseaux sociaux, avec un vrai journal de bord assez dingue où l’ancien candidat de Koh Lanta a pu montrer des photos qui font vraiment froid dans le dos. Dans certaines images qu’il a pu diffuser, on peut clairement voir qu’il est au plus mal et qu’il essaye de faire de terribles efforts pour pouvoir se sentir bien. Malheureusement, cela n’a pas du tout plu à certains fans qui ne se sont pas gênés pour le faire savoir au candidat de Koh Lanta.

Dans certains messages assez violents, il se trouve que Moundir est accusé de faire de la comédie et d’en faire beaucoup trop ! Des accusations très graves qui n’ont pas du tout été appréciées par le principal intéressé, il n’a pas hésité une seule seconde à traiter toutes celles et ceux qui sont contre lui de complotistes.

Moundir prend la parole sur ce qui a pu le changer depuis quelques années maintenant

Depuis maintenant quelques années, on peut dire que Moundir apparaît complètement transformé, ce n’est plus du tout la même personne que l’on a pu découvrir à l’époque dans l’émission de Koh Lanta. En effet, dans cette aventure incroyable, Moundir apparaît comme beaucoup plus direct et un peu différent dans son caractère que ce que l’on peut voir de nos jours.

Mais c’est dans le dernier numéro de Closer que le candidat de téléréalité a pu revenir sur son parcours, et on peut clairement dire qu’il n’a pas du tout été tendre avec ce qu’il a pu réaliser par le passé. Dans un message troublant, il a pu dire qu’il était tout simplement « imbu » de sa personne, ce qui a beaucoup changé depuis. En effet, comme il peut le déclarer dans cette interview qui est vraiment très poignante, le candidat de Koh Lanta n’hésite pas à dire qu’il a pu être complètement changé grâce à son épouse qui a pu ainsi changer sa vie a tout jamais, du mois on ne peut que l’espérer !

Moundir prêt à mourir, il se confie comme rarement…

C’est depuis que Moundir a pu être contaminé par le coronavirus qu’il a pu prendre la parole et dire haut et fort qu’il était prêt à accepter sa mort si elle venait demain à arriver. Dans un message troublant qu’il a pu diffuser sur les réseaux sociaux et où il est revenu dans sa dernière interview, Moundir est vraiment troublant.

Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’il allait pouvoir être aussi présent dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est désormais chose faite et cela va changer également Moundir a tout jamais !